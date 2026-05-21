Vinos | 19 may 2026
Foro en Mendoza: tecnologías israelíes para transformar el sector vitivinícola
El encuentro presentará innovaciones en viticultura sostenible con inteligencia artificial, impulsadas por desarrollos israelíes de alto impacto. Será el 28 de mayo, a las 11, en modalidad online. Cómo inscribirse.
En respuesta a los crecientes desafíos del cambio climático y la necesidad de optimizar los recursos naturales, la Oficina Comercial de Israel en Argentina, junto con las Oficinas Comerciales de Israel en Chile, Italia y Francia, y el Israel Export Institute, anuncian la realización del “Foro de Innovación en Viticultura Sostenible con IA”.
El encuentro se llevará a cabo de manera virtual el próximo jueves 28 de mayo, a las 11:00 hs (hora de Argentina).
El evento estará enfocado en la presentación de tecnologías disruptivas aplicadas a la viticultura y la agricultura de precisión, con especial foco en inteligencia artificial, monitoreo inteligente, optimización de recursos y sostenibilidad.
Israel, consolidado como uno de los principales hubs globales de innovación en AgriFoodTech, compartirá soluciones avanzadas diseñadas para enfrentar la escasez hídrica y mejorar la productividad agrícola a nivel global.
Soluciones tecnológicas de vanguardia
Durante el webinar, cuatro compañías líderes del ecosistema israelí expondrán sus desarrollos ante productores, ingenieros agrónomos y empresarios del sector:
- Neolithics Plataforma basada en inteligencia artificial y visión computacional para el monitoreo agrícola y la detección temprana de enfermedades y anomalías en los cultivos.
- Phytech Solución de agricultura de precisión que utiliza sensores y análisis de datos en tiempo real para optimizar el riego, el rendimiento y la eficiencia operativa en el viñedo.
- Innovitis Tecnología enfocada en viticultura inteligente y monitoreo agronómico para mejorar la productividad y la sostenibilidad del negocio.
- DriftSense Plataforma de monitoreo y control de deriva de pulverización agrícola, diseñada para reducir el impacto ambiental y optimizar las aplicaciones en el campo.
Oportunidades de negocios y vinculación
Además de acceder a las presentaciones técnicas, los profesionales y bodegas participantes tendrán la posibilidad exclusiva de coordinar reuniones B2B (1 a 1) con las empresas tecnológicas israelíes en los días posteriores al evento.
Este espacio busca generar oportunidades concretas de colaboración, transferencia tecnológica y desarrollo de nuevos negocios en la región.
Detalles del Evento e Inscripción
- Fecha: Jueves 28 de mayo
- Hora: 11:00 hs (Argentina)
- Modalidad: Online (Vía Zoom)
- Participación: Gratuita con registro previo
- Los interesados en participar del foro virtual pueden asegurar su lugar registrándose en el siguiente enlace oficial: Registro al Foro de Innovación.