Foro en Mendoza: tecnologías israelíes para transformar el sector vitivinícola

En respuesta a los crecientes desafíos del cambio climático y la necesidad de optimizar los recursos naturales, la Oficina Comercial de Israel en Argentina, junto con las Oficinas Comerciales de Israel en Chile, Italia y Francia, y el Israel Export Institute, anuncian la realización del “Foro de Innovación en Viticultura Sostenible con IA”.

El encuentro se llevará a cabo de manera virtual el próximo jueves 28 de mayo, a las 11:00 hs (hora de Argentina).

El evento estará enfocado en la presentación de tecnologías disruptivas aplicadas a la viticultura y la agricultura de precisión, con especial foco en inteligencia artificial, monitoreo inteligente, optimización de recursos y sostenibilidad.

Israel, consolidado como uno de los principales hubs globales de innovación en AgriFoodTech, compartirá soluciones avanzadas diseñadas para enfrentar la escasez hídrica y mejorar la productividad agrícola a nivel global.

Soluciones tecnológicas de vanguardia

Durante el webinar, cuatro compañías líderes del ecosistema israelí expondrán sus desarrollos ante productores, ingenieros agrónomos y empresarios del sector:

Neolithics Plataforma basada en inteligencia artificial y visión computacional para el monitoreo agrícola y la detección temprana de enfermedades y anomalías en los cultivos.

basada en inteligencia artificial y visión computacional para el monitoreo agrícola y la detección temprana de enfermedades y anomalías en los cultivos. Phytech Solución de agricultura de precisión que utiliza sensores y análisis de datos en tiempo real para optimizar el riego, el rendimiento y la eficiencia operativa en el viñedo.

de agricultura de precisión que utiliza sensores y análisis de datos en tiempo real para optimizar el riego, el rendimiento y la eficiencia operativa en el viñedo. Innovitis Tecnología enfocada en viticultura inteligente y monitoreo agronómico para mejorar la productividad y la sostenibilidad del negocio.

enfocada en viticultura inteligente y monitoreo agronómico para mejorar la productividad y la sostenibilidad del negocio. DriftSense Plataforma de monitoreo y control de deriva de pulverización agrícola, diseñada para reducir el impacto ambiental y optimizar las aplicaciones en el campo.

Oportunidades de negocios y vinculación

Además de acceder a las presentaciones técnicas, los profesionales y bodegas participantes tendrán la posibilidad exclusiva de coordinar reuniones B2B (1 a 1) con las empresas tecnológicas israelíes en los días posteriores al evento.

Este espacio busca generar oportunidades concretas de colaboración, transferencia tecnológica y desarrollo de nuevos negocios en la región.

Detalles del Evento e Inscripción