Es sanjuanina, ganó una beca en Harvard y cuenta cómo entró a la universidad más prestigiosa del mundo

Desde los 16 años, Camila se dedica al desarrollo de soluciones digitales para mejorar la vida de las personas. Con solo 20 años, ganó una hackathon de la NASA con una app de prevención de incendios.

Durante la pandemia, creó una aplicación que revolucionó la trazabilidad de casos de COVID en San Juan, alcanzando 24.000 usuarios en solo dos meses. Actualmente, trabaja en una empresa de salud en EE.UU. y lidera Chica Apps, una comunidad de más de 30.000 personas en Instagram, donde capacita y motiva a mujeres en tecnología.

Ha desarrollado proyectos como Tu Reserva App, Clean Votes (sistema de votación en blockchain) y Regala, una plataforma para emprendedores sanjuaninos.

Desde San Juan, Camila Chavez lidera un equipo 100% local, apostando no solo a exportar servicios, sino también talento y conocimiento generado en la región.

“Para mí es una gran satisfacción poder exportar conocimiento sanjuanino hacia el exterior. Todo el equipo detrás de TuReservApp y Chica Apps somos 100% sanjuaninos y poder mover la economía local con clientes de afuera es un desafío muy gratificante”.

También encontró una oportunidad en la creación de contenido. Lo que comenzó como una forma de ordenar aprendizajes y recursos tecnológicos, terminó convirtiéndose en una comunidad donde comparte apps, bots de IA y experiencias vinculadas al mundo tech.

“Quería un lugar donde las personas pudieran aprender y entretenerse sobre tecnología. Hoy se convirtió en un espacio donde informarse con la tranquilidad de que todo está curado desde mi experiencia técnica”.

Con 28 años, su recorrido acaba de sumar un nuevo hito: fue seleccionada para realizar un posgrado en Harvard University sobre Ingeniería en Experiencias de Usuario, convirtiéndose en la primera sanjuanina admitida en ese programa.

“Mi idea es exprimir la experiencia al máximo, hacer contactos y aprender de profesores que son referentes en su materia”.



Historias como la de Camila muestran cómo el talento, la tecnología y la construcción de comunidad pueden generar impacto desde cualquier lugar del mundo. Incluso —o especialmente— desde el interior del país. Fuente: Endeavor Cuyo y Tiempo de San Juan