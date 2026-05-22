Federico Ostropolsky: “China está marcando el futuro de la industria automotriz”

El empresario mendocino Federico Ostropolsky se recibió de abogado en 2003. Luego de ejercer durante algunos años la profesión se volcó a la actividad comercial a través de la automotriz Sur France (parte del grupo SurMotors) fundada por su padre en 1999, donde también trabajan sus 3 hermanos menores.

Con 200 colaboradores y locales en Mendoza y San Juan, la compañía es concesionaria oficial de Honda, Peugeot, Citroën, Kia e Iveco; ha incorporado las marcas chinas Chery y Jetour y, próximamente, sumará Dongfeng a su portfolio.

A lo largo de su carrera, Federico ha cultivado otros intereses y ha desarrollado diversas actividades. Entre 2015 y 2017 fue presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM). Además, su pasión por el arte, en particular el cine, lo llevó a invertir en films desarrollados en la provincia.

Sobre estos proyectos y su reciente viaje a Beijing para visitar la principal feria automotriz del mundo, conversamos en esta entrevista.

¿Qué factores influyen en el crecimiento de las marcas de autos chinas en el mercado?

Creo que es un fenómeno global; el mercado mundial ha recibido a estas marcas con satisfacción. En el caso local veníamos de un mercado muy cerrado, viendo lo que estaba ocurriendo en Chile: el crecimiento de estos autos y su valoración en cuanto a diseño, tecnología, equipamiento e innovación. Con el cambio de gobierno y la apertura de las importaciones se generó mayor demanda de estos vehículos que ofrecen un salto de calidad, acompañado por un posicionamiento en precios muy competitivos que han sacudido a la industria que estaba dormida.

¿Qué porcentaje de venta representan estos vehículos para SurMotors?

Hoy, el porcentaje es alto, alrededor del 35 % al 40 %. De todos modos, se estima que se estabilizará y llegará a un 10 % o 15 %. El mercado ha tenido una contracción importante en cuanto a las expectativas que se habían dado. La crisis se siente en todos los sectores y la industria automotriz no está ajena. De todos modos, notamos que la actividad se está acomodando.

¿Qué se espera para la segunda mitad del año?

Venimos de meses difíciles con tasas altas y baja en el consumo en general luego de la estabilización de la inflación a nivel país. Las expectativas de crecimiento son moderadas. Si bien no creo que sea un gran año, el acomodamiento de las tasas puede acompañar a la industria y al comercio. Creo que hacen falta incentivos, sobre todo para los sectores más golpeados debido a la suba del petróleo y al dólar quieto.

¿Cómo fue la experiencia de participar del “Salón del Automóvil 2026” en Beijing?

Invitado por la marca china Chery, junto a una comitiva, entre el 24 de abril y el 3 de mayo, participamos de esta gran feria automotriz que cuenta con todas las marcas orientales y occidentales del mundo. Realmente fue abrumador ver la cantidad de marcas y modelos espectaculares que se ofrecen en cuanto a calidad y tecnología. China está muy preparada en diseño y desarrollo propio de vehículos similares a los de las principales marcas premium y ya está liderando el mercado internacional.

También tuvimos la oportunidad de visitar la fábrica de Chery, ubicada en Wuhu, una ciudad de 4.000 habitantes. Es una fábrica totalmente robotizada, con una prolijidad quirúrgica y un nivel de sofisticación impresionante.

Yo había estado 9 años atrás en China, junto al Consejo Empresario Mendocino y noté una evolución en las calles, en el transporte particular y público, así como en la gente.

China va a una velocidad alta y hay que subirse a ese tren. Sin dudas está marcando el futuro de la industria automotriz mundial, así como el de la tecnología y el de la medicina.

¿Cómo se integra tu pasión por el cine con el resto de tus actividades?

Me gusta mucho el arte en general, como al resto de mi familia, y tengo una gran pasión por el cine. Luego de la pandemia me asocié al productor audiovisual Marcelo Ortega ya que surgió la posibilidad de hacer cine en Mendoza. La provincia cuenta con condiciones climáticas privilegiadas, servicios y, sobre todo, un gran recurso humano para llevar adelante proyectos de este tipo. En ese momento la industria contaba con apoyo del INCAA y pudimos concretar una serie de publicidades y películas.

Hoy, a nivel general, el escenario es diferente. Mendoza se encareció y hacen falta inversiones y políticas de estado para que el sector despegue. Creo que se puede armar una gran cadena virtuosa; la provincia tiene todo para hacerlo.