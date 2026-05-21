Chimpay despega: el brazo financiero del Grupo Huentala marca un hito en el mercado de capitales de Mendoza

Con el respaldo de más de 40 años de historia del Grupo Huentala, CHIMPAY consolida su evolución en el mercado de capitales argentino. La firma, que hoy transita su cuarta generación familiar, se posiciona como el brazo financiero de un holding líder con presencia en sectores estratégicos como hotelería, vinos y gastronomía.

El origen del Grupo Huentala se remonta a la primera casa de cambio autorizada por el Banco Central en Mendoza. Esta herencia le otorga a CHIMPAY una solidez patrimonial y una red de relaciones institucionales que ningún actor independiente puede replicar, garantizando una reputación construida sobre la confianza y la transparencia.

Primera AAPIC de Mendoza

En un hito para la plaza financiera local, CHIMPAY ha obtenido la licencia de Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva (AAPIC) otorgada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Se trata de una figura regulatoria escasa y altamente exigente en Argentina, que le permite no solo recomendar inversiones, sino tener la capacidad técnica y legal de crear, administrar y gestionar sus propios Fondos Comunes de Inversión (FCI).

Como los primeros en Mendoza en alcanzar este estatus, la compañía marca un precedente de federalización y profesionalismo en el Asset Management.

Rigor institucional, innovación y cultura de performance

Esta evolución se sustenta en un modelo que amalgama el rigor institucional de procesos auditados con una constante búsqueda de innovación y cultura de performance.

A través de la integración con Ohana, su plataforma digital, CHIMPAY permite que los nuevos inversores accedan a productos de alta gama con la simplicidad de una fintech. Este enfoque de gestión 100% activa garantiza que cada decisión esté respaldada por una ejecución dinámica y transparente, basadas en el análisis profundo y la agilidad.

Actualmente, las estructuras de fondos y servicios de inversión ya se encuentran plenamente operativas para aquellos que buscan un enfoque serio, experto y profundamente comprometido con el rendimiento.