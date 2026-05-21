Cumbre Verde: llega por primera vez a Mendoza el Congreso Itinerante de Viveristas

La Asociación Argentina de Floricultores y Viveristas (AAFyV) realizará el Congreso Itinerante de Viveristas los días 28 y 29 de mayo en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza, con el respaldo del municipio como auspiciante.

"Se trata de un evento clave para el sector florícola y viverista, que por primera vez descentraliza contenidos del Congreso Nacional de Buenos Aires hacia la región cuyana", destaca Ana Giovanettone, Coordinadora General Asociación Argentina de Floricultores y Viveristas.

El encuentro reunirá a productores de flores de corte, viveros, paisajistas, parquistas, jardineros, florerías y artistas florales, con un programa de conferencias y talleres que abordan desde la inteligencia artificial aplicada a la comercialización hasta la gestión de empresas familiares y el recambio generacional.

También se presentarán investigaciones del INTA y la UNCuyo sobre biodiversidad, agroecosistemas y paisajes urbanos, junto con paneles de debate público-privado.

Entre las temáticas destacadas figuran el uso de sustratos y compostaje, la digitalización y conectividad en el sector, el arbolado público y el xeripaisajismo, fundamental para enfrentar la crisis hídrica de Cuyo.

Además, se expondrán avances sobre flores comestibles como nuevo nicho productivo vinculado a la gastronomía, y se ofrecerán demostraciones de arte floral con técnicas innovadoras.

El cierre estará a cargo de una coach internacional con la conferencia “La otra IA: Inteligencia Adaptativa”, enfocada en cómo crecer y disfrutar del trabajo en contextos adversos.

Con más de 60 años de trayectoria, la AAFyV organiza este congreso junto a la Asociación de Viveristas de Mendoza, consolidando un espacio de capacitación, perfeccionamiento y motivación para toda la cadena productivo-comercial del sector verde.

Reconocidos paisajistas compartirán sus experiencias y trabajos en la temática

Los paisajistas y parquistas encontraran las herramientas necesarias para el diseño del paisaje focalizado en el Xeripaisajismo y plantas xerófilas. Dada la realidad hídrica de la región de Cuyo es muy importante este cambio paradigmático en el armado y la elección de plantas en jardines y parques. Reconocidos paisajistas compartirán sus experiencias y trabajos en la temática.

Una de las novedades que se presentarán serán los avances a nivel investigación científica relacionada a las Flores comestibles, un nuevo nicho que se abre a nivel productivo y que esta siendo cada vez mas utilizado en la gastronomía.

Es muy importante conocer qué flores son comestibles, como tratarlas, como debe ser la producción, cuales están en el código alimentario, cuales no se deben utilizar. Algo que en otros países ya está muy avanzado, pero acá en Argentina hay mucho camino por recorrer al respecto. Bloque a cargo de jefes de catedra de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad Nacional de Cordoba y la Universidad Nacional de Cuyo.

También los floristas y artistas florares podrán disfrutar de demostraciones de Arte Floral, nuevas tendencias, armado creativo de floreros, arreglos florales con la flora nativa. Estos talleres también están a cargo de la directora de la Escuela Argentina de Arte Floral, de una artista formada en Brasil que está desarrollando sus técnicas en Argentina acompañada por un paisajista y artista floral de la Escuela Iberoamericana de Arte Floral.

Una reconocida coach internacional, nos regalara un cierre titulado “La otra IA. La Inteligencia Adaptativa”, como hacer para, a pesar de los contextos adversos, seguir creciendo y disfrutando del trabajo.

Para agendar

Evento: Congreso Itinerante de Viveristas

Congreso Itinerante de Viveristas Fecha: 28 y 29 de mayo

28 y 29 de mayo Dónde: Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza

Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza Horario: de 9 a 18 hs

de 9 a 18 hs Propuesta: Capacitación, formación, perfeccionamiento, motivación y un gran encuentro entre colegas.

Todos estamos preparados para comenzar a vivir esta nueva experiencia. Días 28 y 29 de mayo de 9 a 18.00 hs. en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza. Capacitación, formación, perfeccionamiento, motivación y un gran encuentro entre colegas.

Un evento organizado desde el Sector para el Sector.

Ana Giovanettone

Coordinadora General

Asociación Argentina de Floricultores y Viveristas.