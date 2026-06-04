Empresas mendocinas se entrenan en sostenibilidad para ganar inversión y confianza

La sostenibilidad ya no es una opción, es una condición estratégica para competir en los mercados actuales. En el marco del Día Mundial del Ambiente, la Cámara Empresaria de Ambiente y Sustentabilidad (CEMAS) junto a VALOS organizan un Desayuno empresarial denominado Competitividad 360°: cómo la Sostenibilidad redefine el éxito empresarial.

En este evento exploraremos cómo las exigencias del mercado, la regulación y el financiamiento están redefiniendo las reglas del juego, y cómo las empresas pueden integrar la sostenibilidad de forma progresiva y con impacto real en sus resultados.

A través de casos concretos y un roadmap accionable, veremos cómo avanzar hacia una gestión ASG efectiva, y cómo las certificaciones y verificaciones se convierten en el puente entre la estrategia y la credibilidad: demostrando de manera independiente que los compromisos asumidos están alineados con estándares internacionales reconocidos.

El resultado: empresas que generan confianza con stakeholders, inversionistas y clientes, consolidando una ventaja competitiva diferenciadora.

📅 Fecha: 4 de junio.

⏰ Horario: 9:00 a 12:00 hs.

🙌🏼 Modalidad: Presencial – Auditorio FRIOLATINA (Grupo LTN), Carril Rodríguez Peña 1009, Maipú, Mendoza.

Información: [email protected]

🤝 Entrada solidaria: colaborá con 1 paquete de arroz o 1 paquete de lentejas para sumarte a la campaña “Manos a la Olla” de Banco de Alimentos Mendoza.