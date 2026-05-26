Laugero Desarrollos suma otro hito: presentó Nodo Office, su primera torre corporativa

El Gobernador Alfredo Cornejo visitó el nuevo espacio de oficinas corporativas y profesionales Nodo Office, ubicado en calle Uspallata 900 de Guaymallén. Estuvo acompañado por el intendente, Marcos Calvente, y por Santiago Laugero, titular de Laugero Desarrollos.

Durante la recorrida, las autoridades destacaron la importancia de acompañar los desarrollos privados que generan empleo, dinamizan la economía y consolidan nuevos espacios urbanos en la provincia.

El emprendimiento forma parte del master plan de Torres Cardinales y se proyecta como un polo corporativo y profesional estratégico para el Área Metropolitana.

El complejo contará con cinco niveles de oficinas corporativas y profesionales, un basamento comercial y un subsuelo con capacidad para 161 vehículos, además de amenities y servicios destinados a potenciar la experiencia de trabajo y el networking.

Laugero remarcó especialmente el trabajo realizado por el Municipio de Guaymallén en materia de agilización administrativa y sostuvo que muchos proyectos pudieron concretarse gracias a esos cambios.

“Los desarrolladores veníamos planteando hace mucho tiempo las trabas que existían y realmente la gestión de Marcos [Calvente] se puso el tema al hombro. Hoy los tiempos cambiaron enormemente y este proyecto probablemente no sería una realidad sin esos cambios”, aseveró.

Además, explicó que el emprendimiento fue diseñado con un esquema flexible destinado a profesionales, pymes y empresas de distintas dimensiones, incorporando servicios y amenities para mejorar la experiencia laboral.

“El proyecto está pensado como un desarrollo de oficinas modulares, con espacios flexibles para profesionales, pymes y empresas. Va a tener salas de reuniones, work café, terraza panorámica, gimnasio, seguridad las 24 horas y estacionamientos para complementar toda la experiencia”.

Finalmente, Laugero aseguró que la ubicación estratégica del complejo y su cercanía con los principales accesos metropolitanos generan grandes expectativas para el futuro del emprendimiento.

Acerca del proyecto

Nodo Office es un espacio de oficinas corporativas y profesionales con una amplia propuesta de servicios y amenities premium. El desarrollo busca generar comunidad y permitir que profesionales y empresas accedan a infraestructura completa sin necesidad de grandes superficies, optimizando el uso del espacio y promoviendo entornos dinámicos de trabajo.

El complejo está compuesto por cinco niveles de oficinas corporativas y profesionales, un basamento comercial y un nivel de subsuelo con estacionamiento para 161 vehículos. Se encuentra ubicado en calle Uspallata 900 de Guaymallén, en un punto estratégico del Área Metropolitana con rápida conexión al Acceso Sur y al Acceso Este.

Entre sus principales servicios y amenities, contará con salas de reuniones ejecutivas, work coffee & lounge, espacios de coworking y networking, terraza panorámica, gimnasio y un importante sistema de seguridad y monitoreo permanente.

Además, el subsuelo dispondrá de espacios XL para camionetas y SUV, estacionamiento para motos y bicicletas eléctricas, estaciones de carga eléctrica y cámaras de monitoreo las 24 horas.

Inversion privada

El Gobernador felicitó a la empresa desarrolladora y puso en valor el rol que cumplen los municipios en la generación de condiciones favorables para las inversiones privadas. El mandatario remarcó especialmente el trabajo realizado por la Comuna de Guaymallén en la agilización de trámites y en la generación de un entorno propicio para el desarrollo urbano.

“Quiero reiterar las felicitaciones a la empresa, a la familia y a todos los que representan este trabajo. También hay un reconocimiento especial al Municipio de Guaymallén, que ha cambiado y ha facilitado no solo este proyecto sino muchos otros”, sostuvo el Gobernador.

El mandatario se refirió a los proyectos que se están desarrollando. “Hace un año se presentó este programa con muchos inversores y hoy todos esos proyectos están en marcha. Algunos más avanzados, otros menos, pero todos se están construyendo. Esa es una muy buena iniciativa de los municipios”, afirmó.

En ese marco, Cornejo anunció que el Gobierno provincial avanzó con el envío a la Legislatura de un proyecto de ley del nuevo Código Unificado de Edificación para todos los municipios de Mendoza, una medida que busca simplificar trámites y brindar más seguridad jurídica a los desarrolladores inmobiliarios.

El Gobernador sostuvo que se espera que esté operativo entre agosto y septiembre. “El Código Unificado de Edificación es un gran reclamo de los emprendedores y desarrolladores. Va a simplificar requisitos, unificar criterios y reducir la cantidad de trámites, que es una queja recurrente del sector”.

Además, el mandatario analizó el contexto económico nacional y aseguró que, pese a las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos, la construcción logró sostenerse en Mendoza gracias al esfuerzo conjunto entre el sector público y el privado.

Cornejo señaló que la construcción es una de las actividades que más crecieron en la provincia en comparación con otras regiones del país y sostuvo que esto se debe tanto a la continuidad de la obra pública como al empuje de empresarios y desarrolladores privados.

“Hay una actividad que en Mendoza ha crecido por encima de otras regiones y provincias y ha sido la construcción. En parte hay mérito de nuestro gobierno por no haber frenado la obra pública, pero también del sector privado y de emprendedores que mantuvieron sus proyectos”.

Asimismo, el Gobernador consideró fundamental ampliar el acceso al crédito hipotecario para potenciar el crecimiento del sector y generar más empleo y riqueza. “El país necesita aumentar sustantivamente el crédito hipotecario. Estoy seguro de que esta actividad va a crecer, va a dar empleo y va a generar riqueza porque existe una demanda importante y para eso se necesita financiamiento”, afirmó.

Inversiones que se materializan

Por su parte, el intendente Marcos Calvente destacó la inversión realizada por la firma Laugero y remarcó que representa una señal concreta del crecimiento que atraviesa el departamento. Señaló que para “la gestión municipal es una excelente noticia que Guaymallén continúe desarrollándose y aseguró que una obra de estas características eleva aún más la importancia del anuncio”.

En ese sentido, recordó que hace poco más de un año el Municipio presentó una situación inédita para el departamento, con más de 300 millones de dólares en inversiones privadas impulsadas tras una serie de medidas tomadas desde la Comuna. Explicó que “una de las principales decisiones fue avanzar en la desburocratización y flexibilización de trámites, junto con la implementación del programa Guaymallén Invierte con Vos, orientado a reducir tributos, pagos y aforos en las etapas iniciales de los proyectos”.

Calvente señaló que aquel volumen inicial de inversiones creció rápidamente hasta alcanzar los 500 millones de dólares y sostuvo que “hoy el foco ya no está puesto en seguir contabilizando anuncios, sino en que esas inversiones se materialicen, como ocurre con este emprendimiento y con otros desarrollos inmobiliarios y comerciales que avanzan en distintos puntos del departamento”.

Además, afirmó que Guaymallén es una tierra con potencial para inversiones de esta magnitud, aunque consideró fundamental la existencia de una decisión política que genere un ecosistema proclive para el sector privado. En ese sentido, aseguró que “el departamento cuenta con una hoja de ruta clara que ya está mostrando resultados concretos”.

El jefe comunal también remarcó que la inversión privada está siendo acompañada por un importante plan de obra pública. Detalló que en la zona se ejecutan trabajos vinculados a mejorar la conectividad. Entre ellos, citó la unión de calle Lamadrid con Estrada y la conexión de Estrada con Sarmiento a través de Cochabamba. Asimismo, adelantó la apertura y vinculación de Alsina entre Las Cañas y Estrada, además de la apertura de Aramburu para conectar con la lateral del Acceso Este.

Por otra parte, anunció que el Municipio avanzará con una renovación integral de calle Las Cañas, incluyendo obras de agua, cloacas, distribución eléctrica, alumbrado, calzadas y veredas. Explicó que esos trabajos se concretarán una vez que la inversión privada en la zona tenga un mayor grado de avance.

Finalmente, Calvente sostuvo que el “plan de 75 obras públicas es el más importante de las últimas décadas en Guaymallén. Busca acompañar las necesidades del sector privado y generar condiciones para nuevas inversiones”. En ese sentido, celebró que “las señales emitidas desde el Municipio estén siendo respondidas con nuevas apuestas de desarrollo para el departamento”.

Durante la presentación, Santiago Laugero destacó el potencial estratégico del sector donde se emplaza el desarrollo y aseguró que el proyecto busca consolidar un nuevo polo urbano y corporativo para Mendoza.

El empresario valoró el acompañamiento del Estado para este tipo de proyectos privados. “Este es un punto estratégico de la ciudad, con enorme potencial residencial y corporativo. La torre de oficinas viene a complementar el master plan de Torres Cardinales y creemos que puede transformarse en un polo urbano muy importante”, expresó.