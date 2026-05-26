Banco Supervielle impulsa la movilidad verde en Mendoza

Supervielle anunció una nueva promoción para sus clientes en Mendoza que ofrece un 30% de ahorro en el pago de abonos del sistema BiciTRAN, con el objetivo de incentivar el uso de medios de transporte sustentables.

El beneficio estará vigente hasta el 31 de julio de 2026 y se podrá utilizar todos los días de la semana, abonando con tarjetas de débito Visa y tarjetas de crédito Visa o MasterCard emitidas por el Banco y asociadas a un paquete de productos.

La promoción contempla un tope de reintegro mensual de $10.000 por cuenta, y aplica exclusivamente al pago de abonos del servicio.

Con esta iniciativa, la entidad busca acompañar nuevas formas de movilidad urbana, promoviendo alternativas más eficientes y amigables con el medio ambiente, en línea con las tendencias de las principales ciudades.