Talento global: Carlos Trad, el mendocino que lidera la estrategia de Google para Asia Pacífico

Carlos Trad nació en Mendoza, cursó sus estudios secundarios en el Colegio Martín Zapata y los terminó en Suiza. A su regreso a la provincia, pensando en dedicarse a la Diplomacia, ingresó a la carrera de Comercio Internacional en la Universidad del Aconcagua. Sin embargo, su rumbo sería otro.

Tras 12 años de experiencia en la industria vitivinícola, en 2010 tuvo la oportunidad de concretar un MBA en Filadelfia y de desarrollarse como consultor en un reconocido grupo de Nueva York.

En 2019, buscando un cambio, decidió apostar por el sector tecnológico y logró ingresar a Google como Global Business Strategy, Planning and Analytics de la compañía.

En 2024 se instaló en Singapur, a donde vive con su esposa y sus dos hijas, y desde entonces lidera la estrategia y operaciones de la compañía para la región de Asia Pacífico.

En esta entrevista nos cuenta cómo es trabajar en Google al tiempo que reflexiona sobre los cambios que atraviesa el negocio tecnológico, la importancia de las habilidades humanas y el potencial de Argentina para crecer en innovación y talento.

¿Cuáles creés que son los factores que determinaron tu enfoque profesional?

Creo que hay varios puntos a destacar. Uno de ellos es una beca que obtuve a los 17 años para terminar el colegio secundario en Suiza a través de la organización internacional AFS. Esa experiencia me abrió la cabeza y, debido a que me gustaba viajar, relacionarme con otras personas y hablar distintos idiomas, pensé que me iba a dedicar a la Diplomacia. Me incliné entonces por la carrera de Comercio Internacional en la Universidad del Aconcagua. Mientras estudiaba, trabajaba como administrativo en una cooperativa de viviendas.

En 1998, en plena crisis económica, apareció un aviso para hacer una pasantía en la Bodega Santa Ana. Me postulé y quedé seleccionado para ocupar una posición de logística de exportación en el área de comercio internacional. Aprendí muchísimo, al tiempo la bodega se vendió y yo tuve la oportunidad de quedarme unos meses más.

Luego ingresé al área comercial de Peñaflor en Buenos Aires, pasé por Michel Torino, y al cabo de 2 años me llamaron de Doña Paula (Grupo Santa Rita de Chile), a donde estuve durante 8 años.

¿Cómo continuó tu carrera?

Si bien estaba a gusto con lo que hacía dentro del mundo del vino, me sentía de alguna manera arrinconado y con ganas de probar nuevas cosas.

En el año 2010 estaba viviendo en Nueva York y tuve la posibilidad de concretar un MBA en Filadelfia, sponsoreado por el grupo Santa Rita. Fue una gran experiencia de conexión y acceso a oportunidades. Así fue como ingresé al mundo de la consultoría y comenzó la segunda parte de mi carrera profesional. Obtuve una beca para hacer mi pasantía de verano en BCG (Boston Consulting Group) de Nueva York y me quedé trabajando allí durante 8 años.

¿Cómo llegaste a Google?

Disfruté mucho la etapa de consultoría, ya que me permitió potenciar capacidades como resolver problemas complejos, pensar en sistemas y relacionarme con gente. A la vez, las características de la actividad (viajes permanentes, gran disponibilidad horaria, entre otras) también acentuaron mi obsesión por el trabajo. En ese momento ya conocía a mi actual esposa, tenía claro que quería priorizar mi vida personal y decidí cambiar el rumbo.

Fue un proceso difícil, ya que estaba dejando un lugar en el que me sentía cómodo. Sin embargo, empecé a pensar hacia dónde quería ir y la tecnología apareció como nuevo desafío.

A través de intercambios con personas conocidas y headhunters, en 2015 empecé a buscar oportunidades en grandes compañías. Vivía en Londres y mi intención era quedarme allí o establecerme en otra ciudad de Europa. En ese proceso apareció la oportunidad de ingresar a Google para crear el puesto de Director of Global Business Strategy, Planning and Analytics en California. Me sedujo la propuesta de trabajo y la acepté.

Entré al equipo más grande de estrategia y operaciones del negocio de medios (advertising). Nuestra función era pensar la estrategia de largo y mediano plazo de la compañía y llevar la operación.

Luego de 5 años, me encontré nuevamente con ganas de un cambio; surgió la oportunidad de una promoción y de cumplir mi rol para la región de Asia Pacífico, liderando a un equipo de 45 personas.

Desde julio de 2024 vivo en Singapur con mi esposa (quien también pudo trasladar su trabajo) y nuestras 2 hijas de 4 y 6 años. Esta ciudad es un gran lugar de desarrollo y vida en familia.

¿Cómo es la experiencia de trabajar en el gigante global?

Es un universo, somos alrededor de 200.000 empleados. Solo en Asia hay 35 oficinas con 35.000 personas.

Google es una compañía que ha logrado mantener su espíritu joven a lo largo del tiempo a través de la libertad y el espacio para la creatividad que brinda a sus colaboradores. La empresa contrata a gente inteligente para que diga qué hacer y no al revés.

También es cierto que estamos en un sector híper competitivo, con mucha demanda y competencia, lo que genera un alto nivel de presión, exigencia e intensidad.

¿Cuál es tu mayor desafío hoy?

Creo que hay dos cosas que me entusiasman (como dicen los norteamericanos: ‘it keeps me up at night’). La primera es el desafío del negocio real; en los últimos años hay mucha competencia y el mundo ha cambiado con la inteligencia artificial. Cómo adaptamos la escalabilidad del negocio es un reto muy estimulante intelectualmente que no tiene una única respuesta.

La segunda es mucho más personal: se trata de liderar las capacidades creativas y empoderar a mi equipo. Ese es el efecto multiplicador que debe tener un buen líder, hacer las preguntas correctas y dejar ir el control; aceptar que uno define el qué y el equipo define el cómo.

¿Cómo ves a Argentina en el mapa mundial de la tecnología?

Creo que, como en cualquier país, deben estar dadas ciertas condiciones como la infraestructura, la innovación, el acceso al capital, una red de emprendedores y el talento entendido como la capacidad de pensar en soluciones a problemas complejos. En este sentido, Argentina tiene mucho para dar.

Los ingredientes están y dependerá mucho de la capacidad del empresariado y del alineamiento del estado para ver a qué lado se lleva al país. Sin dudas, hay más oportunidades que en otros lugares y es un momento clave, en el que, si se hacen las cosas bien, en los próximos 20 o 30 años, el país puede estar en un lugar distinto.

¿Qué carrera recomendarías estudiar hoy a los jóvenes?

Estoy convencido de que formarse es muy importante, aprender a pensar y entender los procesos que hay detrás de los sistemas. De todos modos, hay un valor fundamental en las relaciones interpersonales, algo que fomenta la universidad y el espacio común.

En mis equipos, las personas capaces de incluir la opinión del otro y de colaborar son a quienes mejor les va. Más allá de la carrera que se elija, lo esencial es aprender a relacionarse con los demás para ser capaces de construir algo más grande.