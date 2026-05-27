Inversión fashionista: el mall que eligió Ricky Sarkany para volver a Mendoza

La semana pasada, el mall mendocino fue escenario de la apertura del nuevo local de Sarkany (una de las marcas de calzado y moda más icónicas de la Argentina). De la mano de los hermanos sanjuaninos Jriavier y Federico Fornasari la marca aterrizó en la tierra del sol y el buen vino.

Fundada en 1985, Sarkany es la empresa líder de calzado en Argentina. Su historia se remonta a Hungría en el año 1890 y, gracias al legado y trayectoria familiar, la pasión por la industria del calzado continuó creciendo, haciendo que hoy en día Sarkany lidere el comercio electrónico en el sector y sea una marca reconocida internacionalmente.

Con más de 60 tiendas exclusivas a lo largo de Sudamérica, la empresa diseña, produce y comercializa calzado femenino y masculino, así como también indumentaria, accesorios y fragancias.

Un evento de apertura contó con una gran convocatoria y tuvo un clima festivo y fashionista. El propio Ricky Sarkany se ubicó en la puerta del local y recibió personalmente a cada invitado, con la calidez y la presencia que lo caracterizan: sonriente, cercano, dispuesto a la foto y al abrazo, recorrió el espacio compartiendo y asesorando a los presentes.

Los invitados disfrutaron de un exclusivo catering con sushi y vinos de la Bodega Terrazas de Los Andes. Mientras Virginia Da Cunha puso el ritmo con un set en vivo que convirtió la apertura en una verdadera fiesta.

Sarkany eligió Palmares. Y Mendoza eligió a Sarkany. Una combinación que promete.

Acerca de Palmares

En 2025 Palmares cumplió 30 años como uno de los espacios comerciales, gastronómicos y de servicios más importantes de Argentina. Lo que comenzó en 1995 como un centro comercial, es actualmente distrito urbano en plena expansión, que combina negocios, entretenimiento, salud, educación y experiencias de alto nivel.

Con una trayectoria marcada por la innovación y la diversificación, Mario Groisman (líder de Grupo Presidente) ha sabido apostar con convicción por sectores tan diversos como: retail, hotelería, agro y desarrollo inmobiliario, tanto en Argentina como en el exterior.

Uno de sus hitos fue la creación de Palmares que en estas tres décadas ha evolucionado y actualmente alberga más de 170 locales de marcas reconocidas a nivel nacional. Además, integra sectores, de servicios con entidades bancarias, una torre de oficinas pensada para pequeñas y medianas empresas, una sede universitaria y un centro de salud de alta complejidad, integrado por consultorios externos, diagnóstico por imágenes y cirugía ambulatoria.