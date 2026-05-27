Más de USD 100 millones: Iberté calculó los daños sufridos por su fallida alianza con Fecovita

La causa judicial en la que los directivos y ex directivos de Fecovita Rubén Panella, Eduardo Sancho, Juan Rodríguez y Jorge Irañeta están imputados por estafa sumó ayer un nuevo capítulo de peso técnico y económico.

Iberte presentó ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza tres informes certificados elaborados por el economista y especialista en valuación financiera Daniel Garro, de la consultora Value International Group, que reconstruyen el funcionamiento económico del acuerdo entre Iberte y Fecovita para formar EVISA y cuantifican en más de USD 100 millones la posición neta que la firma europea tiene a su favor.

Dichos informes estan cerficados por el Estudio Tripoli y por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas.

Para calcular los daños sufridos, los expertos reconstruyeron cómo hubiera debido funcionar EVISA si el proyecto se hubiera realizado, proyectando ventas, costes, capital invertido y flujos desde 2021, con 2026 como año base, para luego valorar el negocio con la metodología E.V.A. (Economic Value Added) y su respectiva WACC (Costo Promedio Ponderado del Capital Invertido) por período, tal cual establece esta metodología.

"Todos los estudios fueron realizados en base a la metodología de valuación denominada Economic Value Added (E.V.A.).Dicha metodología moderna, sus herramientas conceptuales y de estimación, son utilizadas por muchas empresas en el mundo (y cada vez más), entre las que podemos citar a Coca Cola, Amazon, General Electric, entre otras.

Además, el conocido inversor Warren Buffett, utiliza para sus análisis la metodología denominada Value Investing, que se apoya teórica y conceptualmente en esta metodología. Los estudios realizados, tienen acabadas explicaciones fundamentadas incluso con bibliografía específica, con el fin que quienes deban decidir, estén imbuidos de este conocimiento. Las conclusiones por lo tanto, poseen la mayor certeza que hoy la ciencia económica moderna nos permite tener", explica Daniel Garro, CEO de VALUE International Group.

En ese sentido, la abogada de Iberte Julia Villanueva, aclaró: “Si bien no es la única metodología que podría ser utilizada a estos efectos -pues existen otras que cumplen la misma función y que también avalarían la posición acreedora de Iberte-, la consideramos idónea para, al menos, ilustrar cuál fue la verdadera magnitud del daño”.

Los estudios fueron incorporados formalmente como prueba documental y técnica dentro de la causa penal en la que se encuentran imputados por estafa los directivos de Fecovita.

El primero, centrado en el lucro cesante y el valor proyectado de EVISA bajo condiciones normales de funcionamiento, concluye que el proyecto tenía viabilidad económica real y estima pérdidas millonarias derivadas de su frustración.

El segundo reconstruye el funcionamiento económico y financiero de la denominada “Cuenta Producto”, a partir de su mayor contable, y analiza el flujo de fondos transferidos por Iberte a Fecovita en concepto de anticipos de vino y mosto no entregados en su totalidad.

Finalmente, el tercer estudio consolida todas las variables patrimoniales y de flujos, y calcula una posición neta favorable a Iberte de entre USD 111 millones y USD 115 millones desde una perspectiva económico-financiera real, mientras que desde una interpretación jurídica vinculada al último acuerdo firmado entre las partes, la valuación se ubica entre USD 102 millones y USD 107 millones.

“La presentación convalida la situación deudora de Fecovita y, leída conjuntamente con las actas del Consejo de Administración y de Sindicatura, precisa técnicamente la hipótesis central de la querella: los directivos de Fecovita obtuvieron la autorización interna para asociarse con Iberte mediante una representación falsa del negocio, presentando EVISA como un vehículo por el cual Iberte inyectaría capital de libre disponibilidad para Fecovita -equivalente a financiación a tasa cero- y además compraría anualmente 25 millones de litros de vino y miles de toneladas de mosto.

En cambio, la realidad contractual asumida frente a Iberte era sustancialmente distinta y mucho más gravosa para Fecovita: aportar Resero, entregar 2,5 millones de litros mensuales para que EVISA los exportara en régimen de consignación, proveer mosto y otorgar a Iberte una opción irrevocable de venta de sus acciones pagadera en dólares o en pesos al tipo de cambio CCL.

Esa divergencia esencial entre lo informado al órgano social y lo efectivamente contratado constituye el núcleo del engaño, porque permitió captar el capital de Iberte bajo apariencia societaria y disponer de él sin cumplir las obligaciones patrimoniales y operativas asumidas”, afirma Carlos Aguinaga, abogado de Iberte y Evisa.

El conflicto entre las partes se originó a partir de la constitución de EVISA, una sociedad creada para desarrollar operaciones de exportación de vino y mosto. Iberte aportó capital por 31,7 millones de dólares para el desarrollo del proyecto bajo una estructura que contemplaba que Fecovita aportara la bodega Resero y garantizara la provisión vino y mosto. Sin embargo, esos compromisos nunca fueron cumplidos por la Federación.

Lucro cesante

En ese contexto, uno de los informes más relevantes presentado ante la Fiscalía es el denominado “Informe de Valuación del Proyecto No Realizado – Determinación de Lucro Cesante”, donde los especialistas reconstruyen cuál habría sido el valor económico real de EVISA bajo un escenario de funcionamiento normal. El estudio concluye que el proyecto era económicamente viable, rentable y sustentable si las obligaciones asumidas por Fecovita hubiesen sido cumplidas.

“El informe destruye la tesis del ‘proyecto fallido’: EVISA era económicamente viable y tenía capacidad real de generar valor; lo que la frustró no fue el negocio, sino el incumplimiento integral de Fecovita, que no cumplió ninguna de sus obligaciones esenciales: no aportó correctamente los activos comprometidos, no suministró el producto necesario, no preservó el flujo financiero, no ejecutó la operatoria pactada y dejó sin contenido real el proyecto que ella misma había presentado como viable”, asegura, por su parte, Santiago Pontis Day, abogado de Iberte y Evisa.

Para llegar a esas conclusiones, los especialistas analizaron balances, acuerdos societarios, documentación bancaria, tasaciones inmobiliarias, informes contables y contratos firmados entre las partes, incluyendo el Acuerdo Final del 13 de octubre de 2022, considerado clave dentro de la controversia. Además, utilizaron datos reales del mercado entre abril del 2021 y marzo del 2026, año base para las proyecciones posteriores, lo cual, le agrega mayor certeza al análisis (un proyecto de inversión tradicional, tiene casi todos sus datos de manera estimada).

Uno de los aspectos que Iberte busca enfatizar es el carácter prudencial de las valuaciones. Según la presentación judicial, los informes no fueron elaborados sobre escenarios optimistas o hipótesis de crecimiento extraordinario, sino sobre parámetros conservadores y compromisos mínimos asumidos contractualmente.

“El valor de estos informes no reside sólo en las cifras, sino en que reconstruyen técnicamente la verdadera lógica económica y operativa del esquema investigado: EVISA era un proyecto viable, con capacidad concreta de generación de valor, y los fondos aportados por Iberte (que, según surge de las propias actas de Fecovita, habían sido legitimados y validados frente a la UIF, el BCRA y especialistas en comercio exterior ) terminaron siendo utilizados por Fecovita en un contexto de incumplimiento integral de sus obligaciones esenciales, sin aportar correctamente los activos comprometidos, sin entregar el producto necesario, sin preservar el flujo financiero y sin ejecutar la operatoria que daba sustento real al proyecto”, agregó Juan Pablo Garcia Diez, representante legal de Iberte y Evisa.

Anticipos usados como mecanismo de financiamiento

Otro de los estudios económico-financieros incorporados a la causa analiza específicamente la denominada “Cuenta Producto”, es decir, el mecanismo mediante el cual los fondos aportados por Iberte a EVISA eran tomados por Fecovita bajo conceptos vinculados a entrega futura de vino y mosto.

Según surge del informe contable (mayor de producto) que sirvió de fuente para dicho estudio, los aportes irrevocables de capital realizados por Iberte eran rápidamente girados hacia Fecovita como anticipos de producto, aunque posteriormente las entregas comprometidas no se concretaron en la magnitud prevista.

El estudio reconstruye técnicamente transferencias, compensaciones, cheques, facturaciones y acuerdos posteriores celebrados entre las partes, con el fin de calcular el "valor hoy" de todo es flujo, algo que en los hechos, funcionó como un mecanismo de financiamiento a Fecovita, sostenido con fondos aportados por Iberte.

El documento sostiene además que, a medida que avanzaba la operatoria, aumentaba la brecha entre el dinero recibido por Fecovita y el producto efectivamente entregado, generando un perjuicio económico creciente para EVISA e Iberte.

⁠“⁠“La relevancia jurídica de estos informes es decisiva, porque -aunque los métodos de valuación pueden variar según la metodología que aplique cada evaluador- no se trata de opiniones ni de hipótesis abstractas, sino de una reconstrucción técnico-contable elaborada sobre la base de documentación respaldatoria, acuerdos firmados, registros financieros y metodología profesional.

Los informes reconstruyen la secuencia central del caso: Iberte realizó aportes de capital y financiamiento; Fecovita utilizó esos recursos y posteriormente incumplió las obligaciones esenciales que daban sustento operativo y comercial a EVISA, entre ellas la entrega mensual de 2,5 millones de litros de vino destinados a exportación bajo el sistema de consignación.

Asimismo, los estudios sostienen que, mientras Fecovita tenía a su cargo la administración de la sociedad, se retiraron fondos de EVISA vinculados a los aportes realizados por Iberte, provocando un proceso de descapitalización de la compañía, sin que se entregara el producto comprometido que respaldaba esos aportes. Es decir, estos informes llegan a la misma conclusión que los peritajes oficiales llevados a cabo en sede penal”, sostuvo García Diez.

Posición neta global favorable a Iberte

El tercer informe presentado, denominado “Posición Neta Global”, consolida todas las variables patrimoniales y de flujos vinculadas al conflicto y estima una posición económica favorable a Iberte de entre USD 111 millones y USD 115 millones desde una perspectiva económico-financiera real.

Esa cifra contempla el lucro cesante derivado de la frustración del proyecto, el valor que habría alcanzado EVISA en condiciones normales de funcionamiento y dentro de ello, el valor de , la participación accionaria de Iberte más las obligaciones derivadas de la Cuenta Producto.

De acuerdo con el escrito presentado por Iberte a la Fiscalía para introducir los informes, la presentación de estos estudios económico-financieros busca aportar una base técnica sólida para comprender la situación deudora de Fecovita frente a Iberte.

Cabe recordar que Iberte ha ratificado en numerosas ocasiones que -en el caso de que el laudo arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires fuera favorable a la empresa- permitirá que Fecovita regularice su deuda y cumpla con las obligaciones pendientes en el plazo que necesite para lograrlo.

Desde la compañía sostienen que el objetivo central es garantizar el recupero de una deuda que consideran legítima y respaldada por documentación técnica y contractual. En ese sentido, remarcaron que, una vez efectivizado el cobro de éste y los otros tres conflictos judiciales pendientes de resolución, los fondos serán destinados en su totalidad a una fundación que invertirá ese dinero en proyectos de energías renovables e infraestructura, y la totalidad de lo que se obtenga más el capital invertido, será destinado durante 30 años a iniciativas de impacto social y comunitario vinculadas con programas educativos y de desarrollo.