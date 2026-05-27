Llega "El método Scaloni", el documental original de Flow sobre el equipo que hizo historia

Personal anuncia el estreno de ‘El método Scaloni’, la nueva serie documental en coproducción con Virgen Films y BMC Consultores y dirigida por Diego Peskins, que se podrá ver este jueves 28 de mayo en el On Demand de Flow.



El documental original de Flow, con investigación y curaduría metodológica de Fabian Jalife, se presenta en formato de tres episodios de 30 minutos, ofreciendo un relato profundo, íntimo, ágil y atrapante.

A través de entrevistas inéditas a Lionel Scaloni como protagonista, y testimonios exclusivos a todo el equipo técnico; colegas de prestigio como Diego "Cholo" Simeone y José Pekerman; y de jugadores como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Leandro Paredes, Emiliano Martínez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, entre otros, la producción se sumerge en la esencia del liderazgo de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico mostrando, no solo su mirada futbolística, sino también su sensibilidad, su forma de gestionar grupos y su conexión humana con los jugadores.

Lejos de ser únicamente un relato deportivo, el documental propone un recorrido emocional que explora valores como la resiliencia, la unión, el compromiso y la reconstrucción de una identidad colectiva. Desde los momentos de incertidumbre hasta la consagración, el documental revela cómo se gestó un equipo que volvió a conectar con la gente.

Con imágenes nunca antes vistas y la palabra de protagonistas clave, esta producción original se convierte en una pieza imprescindible para entender un fenómeno que trascendió el fútbol.

Tal como enseña Lionel Scaloni, “si estamos bien somos capaces”. La serie es una escuela de cómo se construye el estar bien, para ser cada vez, más capaces.