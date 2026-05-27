Kristich inauguró Circuito Pinar del Este y expande la primera red de strip centers de Mendoza

Quedó inaugurado Circuito Pinar del Este, el nuevo desarrollo comercial de Circuito Strip Center, unidad de negocios de Kristich Desarrollos, ubicado sobre Lateral Sur Acceso Este, en el departamento de Guaymallén.

El proyecto representa una inversión privada que abarca más de 9.000 metros cuadrados y contará con 25 marcas comerciales, generando más de 200 puestos de trabajo directos para Mendoza.

El desarrollo se emplaza en un predio de casi una hectárea que permanecía sin actividad desde hacía años y forma parte del crecimiento sostenido de proyectos privados en la provincia.

Circuito Pinar del Este forma parte de la expansión de la primera red de strip centers de Mendoza, un modelo comercial moderno, abierto y de cercanía, pensado para resolver necesidades cotidianas en un mismo lugar, integrando servicios, bienestar, gastronomía, entrenamiento y consumo diario y un diferencial respecto a los otros con el rubro concesionario de la mano de Lorenzo Automotores.

Entre las principales marcas que integrarán el nuevo centro comercial se destacan:Lorenzo Automotores, Level Gym, Central de Bebidas, La Popular, Blanco y Negro y La Vene, entre otras propuestas que conformarán un ecosistema comercial diverso y estratégico para la zona.

El flamante centro comercial será el tercer espacio bajo la marca Circuito y contará con infraestructura preparada para recibir un importante flujo de visitantes, más de 250 espacios de estacionamiento y una integración operativa con el hipermercado Carrefour. Entre los principales emprendimientos confirmados se encuentra Lorenzo Automotores, que dispondrá de un espacio de 2000 metros cuadrados con servicio de posventa incluido.

Desde Kristich Desarrollos se destaca que este nuevo espacio busca acompañar el crecimiento urbano de Guaymallén, aportando infraestructura comercial, generación de empleo y nuevos puntos de encuentro para la comunidad.

Bajo el concepto “Todo lo que buscás, justo donde lo querés”, Circuito propone un formato comercial ágil, accesible y alineado a las nuevas dinámicas de consumo y vida cotidiana.