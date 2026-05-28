De la mano de Valmen, llega a Mendoza el líder mundial en maquinaria pesada para construcción y agricultura

Valmen, único distribuidor oficial de JCB para la región de Cuyo, realizará su lanzamiento oficial de marca el próximo jueves 28 de mayo a las 17.30 hs en Mendoza.

El nuevo espacio, ubicado sobre Acceso Sur, Lateral Este 7567, en Luján de Cuyo, será presentado en un evento que reunirá a referentes de la industria de la construcción y contará con un acto de apertura, cocktail, recorridos técnicos y exhibición de maquinaria.

Con más de 80 años de trayectoria, JCB es una de las marcas líderes a nivel mundial en maquinaria pesada para la construcción y la agricultura.

Fundada en 1945 en Staffordshire, Inglaterra, la compañía desarrolló una amplia gama de equipos que hoy supera los 300 modelos, entre ellos la reconocida retroexcavadora JCB 3CX y el manipulador telescópico Loadall, referente global en su categoría.

Actualmente, una de cada dos retroexcavadoras vendidas en el mundo es JCB y uno de cada tres manipuladores telescópicos pertenece a la marca.

La empresa cuenta además con 22 plantas distribuidas en cuatro continentes y una red internacional de más de 750 distribuidores.

Desde Mendoza, Valmen ofrecerá unidades 0 km y usadas, alquiler de maquinaria con o sin operador, servicio postventa, repuestos originales y mantenimiento exclusivo JCB, además de planes de financiación especialmente diseñados para las necesidades de cada cliente.