Empresas Y Negocios | 27 may 2026
De la mano de Valmen, llega a Mendoza el líder mundial en maquinaria pesada para construcción y agricultura
Con más de 80 años de trayectoria, JCB es una de las marcas líderes a nivel mundial en maquinaria pesada para la construcción y la agricultura. El concesionario estará ubicado sobre Acceso Sur, Lateral Este 7567, en Luján de Cuyo.
Valmen, único distribuidor oficial de JCB para la región de Cuyo, realizará su lanzamiento oficial de marca el próximo jueves 28 de mayo a las 17.30 hs en Mendoza.
El nuevo espacio, ubicado sobre Acceso Sur, Lateral Este 7567, en Luján de Cuyo, será presentado en un evento que reunirá a referentes de la industria de la construcción y contará con un acto de apertura, cocktail, recorridos técnicos y exhibición de maquinaria.
Con más de 80 años de trayectoria, JCB es una de las marcas líderes a nivel mundial en maquinaria pesada para la construcción y la agricultura.
Fundada en 1945 en Staffordshire, Inglaterra, la compañía desarrolló una amplia gama de equipos que hoy supera los 300 modelos, entre ellos la reconocida retroexcavadora JCB 3CX y el manipulador telescópico Loadall, referente global en su categoría.
Actualmente, una de cada dos retroexcavadoras vendidas en el mundo es JCB y uno de cada tres manipuladores telescópicos pertenece a la marca.
La empresa cuenta además con 22 plantas distribuidas en cuatro continentes y una red internacional de más de 750 distribuidores.
Desde Mendoza, Valmen ofrecerá unidades 0 km y usadas, alquiler de maquinaria con o sin operador, servicio postventa, repuestos originales y mantenimiento exclusivo JCB, además de planes de financiación especialmente diseñados para las necesidades de cada cliente.