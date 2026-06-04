La Barraca Market: el nuevo polo comercial y de servicios de Grupo Cioffi en Guaymallén

La Barraca Market es un nuevo espacio comercial y de servicios desarrollado por el Grupo Cioffi. Su apertura consolida el concepto urbanístico integral denominado "La Barraca Pueblo".

El nuevo centro comercial se encuentra ubicado sobre la calle Las Cañas, en el departamento de Guaymallén. La zona cuenta con accesibilidad inmediata desde los principales accesos de la provincia (Accesos Sur y Este).

El proyecto arquitectónico se estructura en un complejo de servicios múltiples que incluye:

La Barraca Market (Área Comercial): Espacio operando a puertas abiertas orientado a resolver necesidades de consumo, gastronomía y servicios de cercanía con altos estándares de comodidad y seguridad.

(Área Comercial): Espacio operando a puertas abiertas orientado a resolver necesidades de consumo, gastronomía y servicios de cercanía con altos estándares de comodidad y seguridad. Polo de Salud : En la planta superior del complejo se inaugurará en breve un centro médico de alta complejidad que dispondrá de equipamiento tecnológico de vanguardia.

: En la planta superior del complejo se inaugurará en breve un centro médico de alta complejidad que dispondrá de equipamiento tecnológico de vanguardia. Sector Corporativo: Paralelo al centro de salud, se incorporará un moderno edificio de oficinas corporativas destinado al desarrollo empresarial y profesional.

Patrimonio Histórico y Alta Gastronomía

Un pilar fundamental del proyecto es la restauración y el reacondicionamiento de la histórica casona que perteneció al ex- gobernador de Mendoza, Pedro Molina.

En el interior de esta casona restaurada se instalará un restaurante de primer nivel internacional. Por su escala, diseño, propuesta enológica (vinos) y gastronómica, está proyectado para convertirse en el principal punto de encuentro nocturno y ejecutivo de Mendoza.

Nuevas inversiones

El masterplan de La Barraca Pueblo integra otro proyecto que llegará a la zona: ​La Barraca Residences, que consta de dos torres de alta gama inmersas en un parque de 8.600 m², con departamentos de más de 120 m², parrillas individuales y vistas exclusivas a la Cordillera.