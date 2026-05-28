Harvard y UC Davis eligieron a un Cabernet Sauvignon mendocino entre los mejores del mundo

A cincuenta años del histórico Juicio de París, el acontecimiento que transformó para siempre la

percepción global del vino cuando, en una cata a ciegas, vinos californianos superaron a las grandes etiquetas francesas, la prestigiosa Universidad de California, Davis, junto a la Harvard Data Science Initiative y el Instituto Robert Mondavi, organizó una edición conmemorativa: el “Juicio de Davis”.

El encuentro reunió 150 Cabernet Sauvignon provenientes de las principales regiones

vitivinícolas del mundo en una degustación a ciegas que convocó críticos, académicos, enólogos

y referentes de la industria internacional. Solo 12 vinos alcanzaron la instancia final. Entre ellos,

una única etiqueta argentina: Hobbs Estate Cabernet Sauvignon, de la bodega mendocina Viña

Cobos, que se destacó entre etiquetas tales como Cakebread Cellars, Grgich Hills Estate y

Kenzo Estate

La selección posicionó a Argentina junto a países históricamente consagrados en la categoría,

como Estados Unidos, Francia, Chile y Sudáfrica, y confirmó cómo, cinco décadas después del

Juicio de París, la excelencia vitivinícola se consolidó como un fenómeno verdaderamente

global.

Hobbs Estate Cabernet Sauvignon encarna la visión de Paul Hobbs, fundador de Viña Cobos y

una de las figuras más influyentes en la proyección internacional del vino argentino. Elaborado

a partir de una precisa selección de parcelas de Agrelo, en Luján de Cuyo, el vino expresa

profundidad, estructura y elegancia, reflejando el potencial excepcional de los terroirs

mendocinos y reafirmando la capacidad de Argentina para destacarse a nivel mundial más allá

del Malbec.

