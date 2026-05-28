Vinos | 28 may 2026
Harvard y UC Davis eligieron a un Cabernet Sauvignon mendocino entre los mejores del mundo
08:00 |Hobbs Estate Cabernet Sauvignon fue la única etiqueta argentina en alcanzar la final de una prestigiosa degustación internacional organizada por UC Davis, Harvard y el Instituto Robert Mondavi.
A cincuenta años del histórico Juicio de París, el acontecimiento que transformó para siempre la
percepción global del vino cuando, en una cata a ciegas, vinos californianos superaron a las grandes etiquetas francesas, la prestigiosa Universidad de California, Davis, junto a la Harvard Data Science Initiative y el Instituto Robert Mondavi, organizó una edición conmemorativa: el “Juicio de Davis”.
El encuentro reunió 150 Cabernet Sauvignon provenientes de las principales regiones
vitivinícolas del mundo en una degustación a ciegas que convocó críticos, académicos, enólogos
y referentes de la industria internacional. Solo 12 vinos alcanzaron la instancia final. Entre ellos,
una única etiqueta argentina: Hobbs Estate Cabernet Sauvignon, de la bodega mendocina Viña
Cobos, que se destacó entre etiquetas tales como Cakebread Cellars, Grgich Hills Estate y
Kenzo Estate
La selección posicionó a Argentina junto a países históricamente consagrados en la categoría,
como Estados Unidos, Francia, Chile y Sudáfrica, y confirmó cómo, cinco décadas después del
Juicio de París, la excelencia vitivinícola se consolidó como un fenómeno verdaderamente
global.
Hobbs Estate Cabernet Sauvignon encarna la visión de Paul Hobbs, fundador de Viña Cobos y
una de las figuras más influyentes en la proyección internacional del vino argentino. Elaborado
a partir de una precisa selección de parcelas de Agrelo, en Luján de Cuyo, el vino expresa
profundidad, estructura y elegancia, reflejando el potencial excepcional de los terroirs
mendocinos y reafirmando la capacidad de Argentina para destacarse a nivel mundial más allá
del Malbec.