Bodegas podrán medir su nivel de sustentabilidad con nuevas herramientas digitales

La actividad reunió a referentes del sector vitivinícola, turístico y gastronómico, además de representantes de distintas bodegas y actores vinculados al desarrollo económico y ambiental del departamento. Participaron integrantes de las bodegas Riccitelli, Doña Paula, Kaiken, Las Perdices, Lagarde, Bressia y Bandini, acompañando esta propuesta que busca fortalecer el trabajo conjunto entre el sector privado y el Municipio.

La presentación del programa estuvo a cargo de Walter Pavón, representante de Bodegas de Argentina, quien explicó los alcances de la iniciativa y el trabajo que se viene desarrollando junto a municipios, bodegas y actores vinculados al enoturismo sostenible.

El objetivo central del programa es avanzar hacia la certificación de caminos y destinos enoturísticos sostenibles, mediante un trabajo articulado entre el sector privado, el municipio y la comunidad.

La propuesta forma parte del programa Caminos del Vino de Argentina, impulsado por Bodegas de Argentina, y contempla herramientas digitales de autoevaluación para bodegas con actividad turística, hotelera y gastronómica.

A partir de estas herramientas, cada establecimiento podrá medir su nivel de sustentabilidad, implementar mejoras y avanzar progresivamente en estándares ambientales, sociales y económicos.

En paralelo, el Municipio continuará desarrollando políticas públicas vinculadas al turismo sostenible y al cuidado ambiental, complementando acciones que ya se vienen llevando adelante en el departamento, como el Sello Luján Sustentable, iniciativas de economía circular y programas de educación ambiental.

Además, el trabajo iniciado con la Mesa de Enoturismo Sustentable en el año 2023 continúa consolidándose con herramientas concretas en soporte digital y acciones territoriales vinculadas al cuidado ambiental y la conciencia social.

Entre ellas, se destacan la contribución al Fondo de Agua del Río Mendoza, el programa Educa Conciencia desarrollado junto a la Dirección General de Escuelas y el programa del Vivero, iniciativas que fortalecen el compromiso de Luján con un modelo de desarrollo sostenible e integrado al territorio.

“Luján de Cuyo tiene todo para convertirse en un modelo de destino turístico sostenible. Tenemos una identidad vinculada al vino, la montaña, la gastronomía y la naturaleza, pero también una decisión clara de crecer cuidando nuestro entorno y pensando en las futuras generaciones”, destacó el intendente Esteban Allasino durante la presentación.

Además, desde Bodegas de Argentina remarcaron que el trabajo conjunto permitirá posicionar a los Caminos del Vino de Luján de Cuyo como destinos elegibles y competitivos en el contexto nacional e internacional, incorporando cada vez más herramientas de sostenibilidad en toda la experiencia turística.

Con esta nueva iniciativa, Luján de Cuyo continúa consolidando un modelo de desarrollo basado en la innovación, la sustentabilidad y la articulación público-privada, fortaleciendo su posicionamiento como la capital turística de Mendoza y uno de los grandes destinos del vino en América Latina.