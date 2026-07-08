Nómade Wellness Club: la cadena que ya captó 2.600 socios en Mendoza y proyecta 11 sucursales

Nómade Wellness Club nació en el año 2017 en Mendoza por iniciativa de 2 profesores de Educación Física: Denis Pellizzari y Bernardo Lombardozzi. Ambos se asociaron con la idea de abrir un gimnasio y, poco a poco, fueron comprando los materiales necesarios. En ese momento no se animaron a alquilar un lugar y comenzaron a realizar actividades al aire libre. Así conformaron los primeros grupos de entrenamiento funcional en el Parque General San Martín.

A los 3 meses de iniciar el proyecto, a Denis le surgió la posibilidad de irse afuera durante un año por un proyecto deportivo. Durante este lapso lo reemplazó otra profesora; él se dedicó al armado de las rutinas de entrenamiento y a la gestión de las redes sociales de la marca, mientras Bernardo se ocupó de la operación del negocio.

A su regreso, ya contaban con alrededor de 100 clientes y decidieron buscar nuevas opciones de crecimiento. Así fue como en 2019 se incorporó un tercer socio, Marcelo Inella, quien ya tenía experiencia en el rubro.

Ese año, abrió sus puertas el primer gimnasio de Nómade dentro del Mendoza Tenis Club.

Profesionalzación, crecimiento y expansión

Con un local en funcionamiento y una serie de actividades al aire libre y en conexión con la naturaleza activas, llegó el 2020 y el inicio del aislamiento social y obligatorio debido al COVID.

“Fue un momento complicado y creo que hubiera sido peor que nos agarrara con una estructura mayor. Al ser muy cercanos a nuestros clientes, tuvimos la cintura para sostener el barco con programas personalizados, recursos online, charlas, challenges y actividades gratuitas para dar valor agregado a la comunidad”, cuenta Denis.

Luego de la pandemia, la expansión de Nómade Wellness Club continuó con dos sedes más: una dentro del club Gimnasia y Esgrima y una dentro del Club Anzorena.

“Pasar de uno a tres gimnasios fue un gran cambio en el que tuvimos que enfrentar algunas dificultades. Sin dudas, el mayor aprendizaje fue entender la importancia de profesionalizar el negocio en términos de gestión, algo en lo que los profes de Educación Física no tenemos formación. Comenzamos así a trabajar en procesos y a crear una estructura de mandos medios con líderes en cada espacio para poder mantener la cultura de nuestra marca”, cuenta Denis.

En 2024 inauguró la cuarta sede de Nómade en Tótem Boulevard San Martín y para julio está proyectada la quinta en San Rafael. El plan es cerrar el 2026 con un sexto espacio y para 2027, sumar 5 sucursales más en la zona de Ciudad e incluso, en otras provincias.

Hoy, la empresa cuenta con un equipo de trabajo de 55 personas y 2.600 socios del rango etario de entre 30 y 50 años. Además, está a cargo de la colonia de verano del Mendoza Tenis Club con 300 chicos cada año.

En cuanto a la propuesta de valor, Denis comparte: “En cada sede contamos con salas de musculación, una gran variedad de clases grupales, así como actividades de meditación y de conexión cuerpo-mente.

La parte social también es muy importante en nuestra cultura, por lo que permanentemente organizamos salidas a la montaña, encuentros y eventos abiertos al público. Trabajamos conscientemente en la generación de vínculos, queremos que ese sea nuestro diferencial.

Hoy, nuestra tasa actual de concurrencia es de 2,5 veces por semana (el promedio de los gimnasios es menor a 2 veces) y buscamos aumentarla. Creemos que es fundamental para sostener el hábito del movimiento y en este sentido, el espacio, el acompañamiento y la cercanía son clave”.