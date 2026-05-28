Mendoza es sede del primer congreso internacional de exploración geológica de la región andina

Mendoza participa con un stand institucional en Argentina Rocks, el primer congreso internacional de exploración geológica y minera realizado en el país, que reúne en la provincia a geólogos, empresas, especialistas técnicos e inversores de distintos lugares del mundo para debatir sobre el futuro de los recursos minerales y las oportunidades de exploración en Argentina.

El espacio funciona como un punto de presentación técnica, institucional y de promoción de inversiones, donde el Gobierno de Mendoza e Impulsa Mendoza exponen distintas herramientas, programas y avances vinculados al desarrollo minero provincial, complementando la agenda principal del encuentro con actividades durante los intervalos y espacios de networking.

El director de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente, Jerónimo Shantal, destacó la importancia del evento para mostrar el potencial minero de Mendoza y el trabajo que viene realizando la provincia para posicionarse dentro del escenario internacional de exploración y desarrollo geológico.

“Esta es una gran oportunidad para volver a mostrarnos al mundo y exhibir el potencial que tiene Mendoza. Hoy se va a hablar muchísimo de la provincia, no solamente por su cercanía con algunos de los proyectos y objetivos de exploración más importantes del mundo, que están del otro lado de la cordillera, sino también por todo el trabajo histórico realizado en materia de investigación y lo que viene desarrollando la Dirección de Minería con la consolidación de su banco geológico”, sostuvo Shantal.

El funcionario agregó: “Estamos trabajando para reunir información y ponerla al servicio de los inversores, facilitando su llegada a Mendoza. Y creemos que el primer gran disparador para una inversión minera es justamente el trabajo geológico y la identificación del potencial”.

Por su parte, el CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, explicó que el objetivo del stand es aprovechar la presencia de referentes internacionales para mostrar las distintas iniciativas que impulsa la provincia en materia minera, educativa y financiera.

“Desde Impulsa Mendoza vamos a mostrar todo lo que hacemos desde la institución. En cada uno de los intervalos, nuestros especialistas van a presentar distintas iniciativas vinculadas al desarrollo minero de Mendoza”, señaló Piña.

Entre las actividades previstas en el stand se incluyen presentaciones sobre los distritos mineros de Mendoza, tanto Malargüe Distrito Minero Occidental como el nuevo distrito minero del norte provincial, donde se abordarán aspectos ambientales, geológicos y de planificación territorial. También se expondrá el potencial geológico mendocino a partir de estudios técnicos e información consolidada por Impulsa Mendoza junto a especialistas del sector.

Además, Impulsa Mendoza firmará un convenio con PSJ Cobre Mendocino para mostrar las sinergias y el trabajo conjunto orientado al desarrollo del proyecto y de la actividad minera en general. También se presentará el programa Impulsando el Conocimiento, enfocado en educación, capacitación y socialización de la minería, incluyendo la plataforma de formación virtual desarrollada por Impulsa Mendoza.

“Otro de los ejes será la exposición del fondo cerrado en oferta pública, el vehículo financiero que Impulsa Mendoza se encuentra diseñando para acelerar procesos de inversión y facilitar financiamiento para proyectos vinculados al desarrollo minero provincial”, explicó Piña.

Mendoza, epicentro de la exploración geológica y minera de la región andina

Argentina Rocks se desarrolla en el Hotel Sheraton Mendoza y reúne durante dos jornadas a referentes técnicos, empresas, investigadores y representantes del sector público vinculados a la exploración geológica y minera de la región andina.

La agenda incluye exposiciones sobre metalogenia, exploración avanzada, financiamiento para compañías junior y proyectos estratégicos como Taca Taca, El Pachón, Lunahuasi y Malargüe Oeste, además de paneles vinculados a geología, tectónica y desarrollo minero en distintas provincias argentinas.

La apertura estuvo a cargo de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien destacó la decisión de Mendoza de fortalecer la exploración minera como eje estratégico para el crecimiento futuro de la actividad.

“Mendoza decidió apostar al desarrollo de la industria minera y darle volumen a la exploración, porque eso es justamente lo que nos va a permitir tener en el futuro más proyectos de producción”, afirmó ante profesionales, geólogos, empresas y especialistas internacionales que participan del encuentro.