IMPSA expande su presencia en Norteamérica y fortalece su negocio hidroelétrico

IMPSA, compañía líder en soluciones de infraestructura energética y proyectos hidroeléctricos, anunció la firma de un acuerdo estratégico con National Electric Coil (NEC), empresa estadounidense especializada en soluciones para generadores de alta tensión y líder global en fabricación y servicios de equipos. NEC cuenta con más de 100 años de historia y operación continua, consolidándose como una de las compañías de mayor trayectoria en la industria energética.

El acuerdo permitirá potenciar la comercialización de productos y servicios de la unidad Hydro de IMPSA en América del Norte, ampliando la presencia de la compañía en un mercado estratégico y consolidando nuevas oportunidades de negocios en el sector de generación hidroeléctrica.

A través de esta alianza, NEC actuará como socio estratégico de IMPSA para promover soluciones vinculadas a turbinas, generadores, componentes electromecánicos y sistemas de control en países como Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de expansión internacional que IMPSA viene desarrollando en esta nueva etapa de la compañía, enfocada en fortalecer su posicionamiento global en energías renovables, infraestructura crítica y tecnología industrial de alto valor agregado.

“Este acuerdo representa un paso importante para seguir ampliando nuestra presencia internacional y consolidar el crecimiento de nuestro negocio hidroeléctrico en mercados estratégicos. Norteamérica presenta enormes oportunidades en modernización, repotenciación y desarrollo de infraestructura energética renovable, y creemos que la combinación de la experiencia de IMPSA y el posicionamiento de NEC generará un gran potencial de crecimiento”, destacaron desde la compañía.

El mercado hidroeléctrico norteamericano atraviesa un proceso de renovación tecnológica y modernización de activos clave, impulsando inversiones en eficiencia energética, actualización de turbinas y generadores, digitalización y extensión de vida útil de centrales hidroeléctricas.

Con más de 117 años de trayectoria, IMPSA continúa consolidando su presencia internacional en los sectores hydro, nuclear y grúas portuarias, avanzando.

IMPSA es una compañía global de tecnología e ingeniería con más de 117 años de experiencia en diseño, fabricación y mantenimiento de equipos para generación eléctrica y aplicaciones industriales.

La empresa ha instalado más de 50.000 MW en más de 40 países y opera en los sectores hidroeléctrico, nuclear, grúas e infraestructura energética.

Por su parte, National Electric Coil National Electric Coil es un proveedor líder de soluciones para generadores de alta tensión y servicios especializados para clientes industriales y de servicios públicos. NEC fabrica bobinados de estatores y rotores y brinda servicios de ingeniería, reparaciones, rebobinados, ensayos, asistencia en campo y soluciones de modernización para equipos eléctricos rotativos críticos en todo el mundo.