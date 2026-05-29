Hotelería 5.0: Mendoza convoca a repensar el futuro de la hospitalidad

Con la organización de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), entre el lunes 1 y el jueves 4 de junio referentes nacionales e internacionales se reunirán en Mendoza para participar de Hotelería 5.0, un programa inmersivo dirigido a directivos y propietarios de hoteles, que propone repensar la gestión hotelera desde la rentabilidad, la innovación y la experiencia del huésped.

La presentación se realizará el lunes 1, a las 9 horas, en la sede de AEHGA, Espejo 243 de Ciudad.

La propuesta intensiva de formación y networking, que se desplegará en diferentes escenarios de la provincia, está diseñada para acompañar la evolución del sector hotelero frente a los nuevos desafíos de la industria.

Durante cuatro jornadas, los participantes accederán a talleres especializados, visitas técnicas y encuentros con referentes del sector, quienes abordarán temáticas vinculadas a gestión financiera, revenue management, comercialización, Inteligencia Artificial, tecnología aplicada, hospitalidad consciente y estrategias digitales.

La propuesta combina capacitación práctica y experiencias inmersivas en hoteles y bodegas referentes de Mendoza, con el objetivo de mostrar modelos de gestión innovadores y herramientas concretas para implementar en las operaciones diarias.

Programa de cuatro días

La agenda incluye actividades en espacios emblemáticos, como Bodega El Enemigo, Hotel Huentala, Entre Cielos, Gran Hotel Potrerillos y Rosell Boher Lodge, integrando disertaciones sobre gestión financiera, estrategia digital, presupuesto hotelero, innovación, hospitalidad y rentabilidad aplicada al negocio hotelero.

Entre los especialistas convocados participarán Carina Egea, Mariano Ardito, Miguel Jakobs, Gustavo Zabala, Massimo Ianni, Gastón Guillermet y Mariano Porcel, entre otros, quienes compartirán herramientas y tendencias para mejorar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas hoteleras.

El programa completo es el siguiente:

Día 1, lunes 1 de junio - Hotel Huentala · Curio by Hilton

-Gestión Financiera: Carina Egea

-Estrategia Digital: Mariano Ardito

-Presupuesto Hotelero: Miguel Jakobs

-Cena en Bodega El Enemigo

Día 2, martes 2 de junio - Puesto del Indio · Isidris

-MICE & IA: Gustavo Zabala

-Hospitalidad Consciente: Massimo Ianni

-Tecnología Hotelera: Gastón Guillermet

-Rentabilidad: Mariano Porcel

-Sunset en Isidris

Día 3, miércoles 3 de junio - Entre Cielos & Potrerillos

-Site Visit Entre Cielos & Hamam

-Almuerzo en Gran Hotel Potrerillos

-Experiencias Hoteleras: Belén Graffigna

Día 4, jueves 4 de junio - Rosell Boher Lodge

-Revenue Management: Miguel Jakobs

-Panel: Visión de Futuro

-Site Visit

-Rosell Boher Sunset & Cierre

Los cupos son limitados y las inscripciones continúan abiertas a través de AEHGA.