Clima de negocios: "La clave fue construir una alianza entre lo público y lo privado con un mismo Norte"

Ulpiano Suarez participó del Foro CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) denominado “Clima de Negocios en Ciudades: acciones y buenas prácticas para el desarrollo local”, donde compartió la experiencia que viene desarrollando el municipio para fortalecer el clima de inversión y promover un entorno más eficiente y transparente para el desarrollo económico.

Durante su exposición, el intendente de la capital destacó el rol estratégico que tienen los municipios en la generación de condiciones que faciliten la inversión y el desarrollo productivo. “La burocracia no es un simple trámite: es una barrera de entrada real que castiga al que se anima a emprender”, expresó el jefe comunal al explicar el proceso de transformación administrativa impulsado en la Ciudad.

En ese sentido, detalló distintas medidas implementadas por el municipio para agilizar habilitaciones comerciales, reducir tiempos administrativos, transparentar información pública y eliminar barreras fiscales vinculadas a nuevas inversiones.

Entre los avances mencionados, se destacan la creación de un portal de inversiones con indicadores abiertos, la simplificación de trámites de habilitación y permisos de obra, y la eliminación de 58 tasas municipales asociadas a habilitaciones comerciales, certificados y permisos de construcción.

Además, el intendente remarcó la importancia de la articulación entre el sector público, el sector privado y las instituciones técnicas para avanzar en políticas públicas sostenidas y basadas en evidencia.

“La clave estuvo en construir una alianza virtuosa entre lo público, lo privado y el conocimiento técnico, con un mismo norte y con la evidencia como brújula”, sostuvo Ulpiano Suarez durante el cierre de su presentación.

También en el marco del encuentro, CIPPEC presentó el documento de trabajo “Clima de negocios en ciudades: marco conceptual, indicadores y buenas prácticas para la acción local”, elaborado junto al municipio y el Consejo Empresario Mendocino, con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el apoyo de Banco Galicia, que tuvo como objetivo promover entornos regulatorios más ágiles, previsibles y favorables para el crecimiento económico local.

El evento reunió a intendentes y funcionarios de distintos puntos del país, entre ellos los jefes comunales Walter Cortés (San Carlos de Bariloche), Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Gerardo Merino (Trelew), Ramón Lanús (San Isidro), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Santiago Passaglia (San Nicolás), quienes compartieron experiencias y desafíos vinculados al desarrollo local, la modernización de los gobiernos municipales y la mejora del entorno de negocios en las ciudades argentinas.