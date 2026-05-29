Maquinaria pesada: inauguró Valmen, la concesionaria oficial del gigante JCB en Cuyo

La inauguración oficial de Valmen como distribuidor exclusivo de JCB para la región de Cuyo reunió a empresarios, referentes de la construcción y autoridades provinciales y municipales.

El intendente Diego Costarelli acompañó el lanzamiento junto a su par de Luján de Cuyo, Esteban Allasino y el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu, y destacó la importancia de seguir impulsando inversiones privadas que generen crecimiento y movimiento económico en Mendoza.

El nuevo espacio, ubicado sobre Acceso Sur, en Luján de Cuyo, abrió sus puertas con un evento que incluyó recorridos técnicos, exhibición de maquinaria y encuentros con representantes del sector. Allí se presentó oficialmente la alianza entre Valmen y JCB, una de las marcas líderes a nivel mundial en maquinaria pesada para la construcción y la agricultura.

Durante la actividad, Costarelli valoró la decisión de apostar por la región y consolidar nuevos proyectos vinculados al desarrollo productivo. Además, remarcó la relevancia de que empresas internacionales continúen con la elección de Mendoza para expandir sus operaciones y generar nuevas oportunidades laborales.

La firma quedó establecida como único distribuidor oficial de JCB en Cuyo y comenzó a ofrecer unidades 0 km y usadas, alquiler de maquinaria con o sin operador, servicio postventa y mantenimiento exclusivo de la marca. También presentó distintos planes de financiación pensados para responder a las necesidades de cada cliente.

Una apuesta al crecimiento regional

JCB, fundada en Inglaterra en 1945, cuenta con más de 80 años de trayectoria y presencia global a través de 22 plantas distribuidas en cuatro continentes y más de 750 distribuidores. Actualmente, una de cada dos retroexcavadoras vendidas en el mundo pertenece a la marca y uno de cada tres manipuladores telescópicos también lleva el sello JCB.

En el nuevo predio se exhibieron distintos modelos de maquinaria pesada y equipos especializados, que forman parte de una gama internacional de más de 300 productos. La actividad permitió además que empresarios y referentes técnicos conocieran de cerca las prestaciones y servicios que ofrecerá la compañía en la región.