Otra "Big brand" que vuelve a Mendoza: Adidas estrena un nuevo formato de local en el shopping

Adidas reafirma su presencia en la región con la reapertura de su tienda en Mendoza. El local, que vuelve a abrir sus puertas el 29 de mayo en el Mendoza Shopping – Guaymallén (Av. de Acceso Este 3280), se presenta con una propuesta renovada bajo el concepto Home of Sports, redefiniendo la experiencia de compra en la provincia.

El espacio, de 345 m², fue diseñado para ofrecer una experiencia integral donde el deporte y el lifestyle conviven en un mismo lugar, bajo una propuesta que combina innovación, diseño y funcionalidad.

El local reúne una amplia variedad de categorías que incluyen Running, Training, Fútbol, Kids y un sector dedicado al lifestyle con líneas de Sportswear y Originals. Además, incorpora propuestas para otros deportes como Pádel y Hockey, consolidándose como un punto de referencia para distintos tipos de consumidores y deportistas.

La tienda también contará con los últimos ingresos en calzado e indumentaria, incluyendo novedades en Originals, nuevas líneas de indumentaria y propuestas pensadas tanto para el entrenamiento como para el uso diario, acompañando las distintas formas en las que los

consumidores viven el deporte y el estilo.

Esta reapertura refuerza el compromiso de Adidas con el desarrollo y crecimiento en el interior del país, consolidando su presencia en la provincia de Mendoza y acercando una propuesta que combina innovación, diseño y funcionalidad en una experiencia de compra completa.

Adidas es líder mundial en artículos de fútbol, moda, running y training. Es patrocinador y proveedor oficial de los torneos de fútbol más importantes del mundo, como la Copa Mundial de la FIFA™️, la Copa Confederaciones de la FIFA™️ y la UEFA Champions League. adidas también patrocina a algunos de los mejores clubes del mundo, como el Real Madrid, el Manchester United, el Arsenal, el FC Bayern de Múnich y la Juventus, además de Boca Juniors, River Plate y la Asociación del Fútbol Argentino. Algunos de los mejores atletas del mundo patrocinados por adidas son Leo Messi, James Harden, entre otros.