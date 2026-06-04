Iberte vs. Fecovita: acusan a la cooperativa vitivinícola por incumplimientos y lucro cesante

Iberte presentó una nueva demanda contra Fecovita en el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en la que reclama una indemnización por los daños económicos que sufrió como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas por la cooperativa en el marco del proyecto exportador EVISA.

La acción se centra específicamente en el reclamo por lucro cesante. Es decir, las ganancias que Iberte afirma haber dejado de percibir debido a que el negocio conjunto nunca pudo desarrollarse en las condiciones previstas. “El perjuicio reclamado no responde a una mera expectativa comercial frustrada, sino al daño económico concreto derivado del incumplimiento contractual de Fecovita”, sostiene Julia Villanueva, abogada de Iberte.

La relación entre las partes se originó en 2021, cuando Iberte y Fecovita acordaron desarrollar conjuntamente un esquema de exportación de vinos y mosto a través de Exportadora Vitivinícola Argentina S.A. (EVISA), sociedad creada para canalizar el negocio internacional. El proyecto contemplaba exportaciones continuas de vino y mosto concentrado, en un esquema pensado para operar durante décadas.

En ese marco, Iberte realizó aportes económicos por más de 31 millones de dólares para financiar el desarrollo de la estructura exportadora, mientras que Fecovita debía entregar mensualmente a EVISA un mínimo de 2,5 millones de litros de vino para exportación en consignación, aportar Bodega Resero, recomponer el 51% del capital social de EVISA, otorgar una opción irrevocable de venta (OIV) sobre las acciones de EVISA a favor de Iberte, y responder por los fondos aportados por Iberte a EVISA.

“La demanda es muy simple: Iberte reclama los daños económicos derivados de que Fecovita no cumplió ninguna de las obligaciones esenciales que había asumido para que el negocio funcionara. En ese sentido, el daño reclamado no surge de hipótesis abstractas. Surge de contratos firmados, obligaciones concretas y un negocio que debía funcionar bajo determinadas condiciones que nunca fueron cumplidas”, agregó Villanueva.

El nuevo reclamo busca resarcir a Iberte por las ganancias perdidas, toda vez que los fondos que aportó al proyecto EVISA nunca rindieron frutos, dado que los sucesivos incumplimientos de Fecovita terminaron por frustrar el proyecto.

El conflicto comercial original que debe determinar quién es deudor, quién acreedor y por qué suma, está siendo estudiado por el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, entidad que encargó una pericia/auditoría contable y se encuentra a la espera de su resultado para emitir el laudo correspondiente.

En paralelo, los directivos de Fecovita enfrentan varias causas penales.. La Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza imputó a directivos y síndicos de la cooperativa por los delitos de falsear balances 2021, 2022, 2023 y 2024, y ya elevó a juicio las causas de los estados contables de los tres primeros. Además, Rubén Panella, Eduardo Sancho, Juan Rodríguez y Jorge Irañeta están imputados por estafa en perjuicio de Iberte.

Cabe recordar que Iberte ha ratificado en numerosas ocasiones que, en caso de que la Justicia falle a su favor, permitirá que Fecovita cumpla con las obligaciones pendientes en el plazo que necesite para lograrlo. Desde la compañía sostienen que el objetivo central es garantizar el recupero de una deuda que consideran legítima y respaldada por documentación técnica y contractual.

En ese sentido, remarcaron que los fondos recuperados de este y los otros tres litigios comerciales pendientes serán destinados en su totalidad a una fundación que invertirá ese dinero en proyectos de energías renovables e infraestructura, y la totalidad de lo que se obtenga más el capital invertido, será destinado durante 30 años a iniciativas de impacto social y comunitario vinculadas con programas educativos y de desarrollo.