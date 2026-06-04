De la mano de Grupo Presidente llega a Mendoza una nueva automotriz premium de origen sueco

Hay hitos que cambian el pulso de un mercado, y lo que ocurre hoy en la provincia es uno de ellos. Grupo Presidente confirma el inicio de la preventa exclusiva de Lynk & Co, la marca global que está transformando la industria automotriz.

El acuerdo fue el resultado de un proceso de varios meses por parte de la automotriz para seleccionar un distribuidor local, y en el que Grupo Presidente destacó por su desarrollo, profesionalismo y experiencia en el mercado.

Más que un SUV: una declaración de principios

Fundada en 2016 en Gotemburgo, Suecia, Lynk & Co nació como un proyecto global que combina ingeniería y diseño europeo con respaldo industrial global y una fuerte integración digital en el vehículo. La marca se construye sobre los más altos estándares escandinavos de seguridad, calidad e innovación tecnológica, redefiniendo la experiencia de movilidad premium para una nueva generación de usuarios.

Diseñada para un usuario hiperconectado y exigente, Lynk & Co llega a Mendoza con tres modelos:

Lynk & Co 01 : El SUV que inaugura la experiencia premium, equilibrando versatilidad, eficiencia y un diseño atemporal.

: El SUV que inaugura la experiencia premium, equilibrando versatilidad, eficiencia y un diseño atemporal. Lynk & Co 06: El modelo que rompe esquemas con mayor refinamiento interior y una dinámica de conducción más deportiva, pensado para quienes buscan destacarse.

El modelo que rompe esquemas con mayor refinamiento interior y una dinámica de conducción más deportiva, pensado para quienes buscan destacarse. Lynk & Co 08: El flagship de la familia. Con una propuesta de lujo, espacio y tecnología sin límites, es la respuesta definitiva para el segmento ejecutivo que busca confort superior.

Todos los modelos cuentan con tecnología híbrida enchufable (PHEV), un alto nivel de tecnología, seguridad y sustentabilidad, y calificación 5 estrellas en Euro NCAP.

El respaldo de un "peso pesado" regional

La elección de Lynk & Co por parte de Grupo Presidente para su desembarco en Mendoza no es casual: es el resultado de una visión compartida de excelencia y vanguardia.

"En Presidente trabajamos con una visión clara: impulsar la llegada al oeste argentino de las marcas más innovadoras del mundo, uniendo más de 50 años de trayectoria con la movilidad más avanzada del mercado global", sostienen desde la dirección del grupo.

Lynk & Co propone además una nueva experiencia de compra, que redefine el contacto con el cliente al integrar sus Flagship Hubs —puntos de atención y servicio de marca— con la experiencia inmersiva del nuevo Urban Store en Palmares Mall, cuya apertura está prevista para el segundo semestre de 2026.

Este enfoque garantiza que el recorrido del cliente no sea una simple transacción, sino una experiencia de alta gama, respaldada por un soporte técnico especializado que ya se prepara para brindar asistencia integral en esta nueva era de la movilidad.

Oportunidad de pioneros

Para aquellos que no solo buscan seguir tendencias, sino liderarlas, la preventa exclusiva ya está habilitada a través de las redes oficiales @lynkco.clubmza. Esta instancia de lanzamiento no es solo una oportunidad de compra, sino un acceso privilegiado: los primeros clientes contarán con un paquete de beneficios y experiencias exclusivas que marcan el ADN de la marca.

Lynk & Co no llega a Mendoza para simplemente sumar un nombre más al parque automotor local; llega para elevar la vara hacia un estándar donde la tecnología y el diseño son innegociables. La pregunta que hoy se hace el mercado local ya no es si el futuro de la movilidad llegó a la provincia, sino quiénes serán los primeros en conducirlo.