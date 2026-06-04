La cadena Meliá anunció la apertura de dos hoteles en Mendoza: uno en Ciudad y el otro Valle de Uco

Meliá Hotels International continúa acelerando su crecimiento en Argentina con la firma de dos nuevos proyectos en la provincia de Mendoza, marcando su entrada en uno de los destinos más atractivos y emergentes del país. Reconocida mundialmente por sus paisajes de montaña, sus viñedos de prestigio internacional y su estilo de vida, Mendoza se posiciona como un enclave único donde naturaleza, gastronomía y enoturismo convergen, y donde ahora Meliá desplegará su propuesta de hospitalidad española.

Estas dos nuevas incorporaciones —Meliá Mendoza y Meliá Collection Valle de Uco— reflejan la ambición de la compañía por seguir creciendo en destinos singulares, con proyectos diseñados para integrarse en su entorno y elevar la experiencia del viajero.

Meliá Mendoza, ubicado en pleno corazón de la ciudad, a escasos pasos de la Plaza Independencia, contará con 140 habitaciones, restaurante, bar y espacios para reuniones. Con apertura prevista en 2028, acercará la marca Meliá Hotels & Resorts a un entorno urbano dinámico y cosmopolita, con una propuesta versátil tanto para el viajero de negocio como de ocio.

Por su parte, la marca Meliá Collection llevará su experiencia más exclusiva a uno de los paisajes más espectaculares de Argentina, el Valle de Uco, a 100 kilómetros de la capital mendocina, rodeado de viñedos y con la imponente Cordillera de los Andes como telón de fondo.

Este proyecto apostará por una experiencia más inmersiva, exclusiva y profundamente conectada con el enoturismo, el bienestar y la naturaleza, posicionándose como un verdadero destino en sí mismo. Con apertura prevista también en 2028, el hotel dispondrá de 110 habitaciones —incluidas 10 Branded Residences—, zona wellness, área infantil y una cuidada y diversa oferta gastronómica.

Argentina, motor clave de crecimiento en la región

Estas firmas se enmarcan en un momento clave para Meliá en Argentina, donde la compañía está protagonizando una expansión extraordinaria. Actualmente, cuenta con 6 hoteles operativos en el país, de los cuales 4 han abierto en los últimos dos años, y suma ya 5 nuevos proyectos adicionales en proceso de apertura, todos firmados en este mismo periodo. Este crecimiento refleja una clara apuesta estratégica por un mercado con gran potencial y una demanda creciente de experiencias premium y lifestyle.

En Buenos Aires, Meliá opera cuatro hoteles —Meliá Recoleta Plaza, Casa Lucía Meliá Collection, y los Affiliated by Meliá Almarena Madero Urbano y Almarena Puerto Retiro— que reflejan su apuesta por una hospitalidad sofisticada y urbana. A ello se suma Gran Meliá Iguazú, un icono de la hotelería en el país, reconocido en múltiples ocasiones como mejor hotel de Argentina en los World Travel Awards; y Alejandro I Affiliated by Meliá, en Salta, que refuerza su presencia en destinos culturales de gran riqueza.

La expansión continuará en los próximos años con aperturas en localizaciones únicas como Ushuaia, donde debutará un espectacular hotel de Gran Meliá en el fin del mundo, o Bariloche, con un exclusivo proyecto de Meliá Collection, ambos en el segmento del lujo. A ello se sumará la llegada de INNSiDE by Meliá a Costa del Este, introduciendo por primera vez en el país esta marca lifestyle y contemporánea.

Para Gabriel Escarrer, Presidente y CEO de Meliá Hotels International: “Argentina es hoy uno de nuestros mercados prioritarios de crecimiento en América Latina. La firma de estos nuevos hoteles en Mendoza refuerza nuestra confianza en el potencial del país y en su capacidad de atraer a un viajero cada vez más experiencial. Estamos construyendo una presencia sólida, diversa y diferencial, basada en destinos únicos y en propuestas que conectan con el estilo de vida local. Nuestro objetivo es seguir creciendo de forma sostenible, consolidando a Meliá como un referente en hospitalidad de alto valor en la región.”

Alianza con el Grupo Almarena

Los dos proyectos recién anunciados son propiedad del Grupo Almarena, reforzando así la sólida alianza estratégica entre ambas compañías, que ya suma cinco propiedades, incluyendo dos hoteles en Buenos Aires, así como el próximo proyecto en Costa del Este.

Almarena es una empresa argentina que, desde 2014, se ha posicionado como uno de los actores emergentes más destacados del país en los sectores de la hospitalidad, la gastronomía y el desarrollo inmobiliario. Su trayectoria comenzó con Almarena Apart & Hotel Boutique, en Costa del Este, y ha evolucionado hacia una propuesta diversificada con presencia tanto en destinos vacacionales como urbanos, orientada a viajeros nacionales e internacionales.

La colaboración entre ambas compañías refleja una visión compartida de crecimiento, basada en el desarrollo de activos diferenciales y en la creación de experiencias hoteleras de alto valor.

Acerca de Meliá Hotels International

Meliá Hotels International, fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), celebra su 70 aniversario consolidada como la mayor compañía hotelera de España y una de las más relevantes a nivel global. Su liderazgo se ha visto reconocido con distinciones como la de empresa hotelera más sostenible de Europa según S&P Global y el sello Top Employer Large Enterprise 2026, avalando su compromiso firme con la sostenibilidad, el desarrollo del talento y la excelencia en la gestión.

Con un portafolio que supera los 400 hoteles entre abiertos y en proceso de apertura en los principales destinos internacionales, la compañía opera a través de nueve marcas que responden a diversos perfiles y motivaciones de viaje: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá y Affiliated by Meliá. Todas ellas comparten una esencia común: ofrecer experiencias auténticas y memorables, inspiradas por la cultura y los valores mediterráneos.

Impulsada por una visión estratégica centrada en la innovación, la digitalización y el turismo responsable, Meliá continúa avanzando como referente del sector, generando valor sostenible para sus grupos de interés y contribuyendo al progreso social, económico y medioambiental de los destinos donde está presente.