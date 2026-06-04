La alarma con IA que anticipa robos: Verisure presentó en Mendoza su producto más innovador

Verisure, N.º 1 del mundo en servicios de seguridad con monitoreo profesional, presenta su nueva generación de alarmas basada en la plataforma tecnológica PreSense™, un sistema creado íntegramente por la compañía. Así, con más de 35 años dedicados a la protección de personas, Verisure vuelve a marcar un punto de inflexión en la industria al introducir una tecnología orientada a mejorar los tiempos de reacción, precisión y acompañamiento profesional en momentos críticos.

“El gran desafío fue capitalizar toda nuestra experiencia y convertirla en una plataforma tecnológica diseñada íntegramente dentro de la compañía, lo que nos permite acelerar los ciclos de innovación y responder con mayor agilidad. Gracias a este desarrollo propio, hoy podemos ofrecer una capa adicional de protección que refuerza la seguridad de nuestros clientes y nos permite reducir los tiempos de actuación activando el aviso a la Policía o a los servicios de emergencia cuando la situación lo requiera”, explica Carlos Beltran Rubinos, director de Operaciones en Verisure Argentina.

Cuatro barreras que generan un escudo total de protección PreSense™ está diseñada para proteger de forma escalonada y coordinada.

La primera barrera comienza incluso antes de que exista un intento de ingreso: la placa, visible desde el exterior, puede disuadir al intruso advirtiéndole que la propiedad cuenta con sistema de protección de Verisure. A esta señal se suma la alerta sonora del panel de control, que se activa ante cualquier movimiento inusual y refuerza la sensación de riesgo para quien intenta aproximarse.

La segunda barrera incorpora uno de los elementos más distintivos de la compañía: los fotodetectores y sensores, dispositivos capaces de detectar golpes, vibraciones y aperturas en puntos vulnerables como puertas y ventanas. Gracias a ellos, permite detectar indicios de posibles intentos de intrusión en etapas tempranas, protegiendo los sectores más sensibles del inmueble.

La tercera barrera se centra en verificar desde la Central de Monitoreo de manera profesional. Ante un salto de alarma, los fotodetectores brindan información precisa que permite confirmar en segundos el origen del evento y descargar falsas alarmas.

Finalmente, el ciclo de protección se completa al intervenir de inmediato con ZeroVision, un dispositivo que libera una niebla densa que dificulta la visibilidad y propicia la retirada del intruso. Este recurso, activado solo tras una intrusión confirmada desde la Central Receptora de Alarmas, demostrando la capacidad del sistema para actuar en el momento exacto y dificultar la continuidad del intento de intrusión.

El ejecutivo destaca que la propuesta también transforma la experiencia del usuario.