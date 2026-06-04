Hito para la agroindustria de Mendoza: Rodin representa a una marca líder en bioseguridad y sustentabilidad

Rodin SRL es una empresa mendocina con más de 30 años de trayectoria en el mercado acompañando al sector industrial y comercial en la optimización de sus procesos productivos. Su sede se ubica en Pellegrini 1096 de Godoy Cruz y su equipo de trabajo está conformado por 10 personas.

La compañía representa a marcas líderes del mercado, como 3M, TESTO, HB Fuller y Neogen y, recientemente, se ha convertido en la primera distribuidora oficial de Aguair en Argentina. Esta marca está especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas, bioseguridad y conservación de productos para la industria alimenticia y agroindustrial.

Al respecto, la ingeniera Natalia Aquindo, consultora técnica comercial de Rodin, destaca: “De la mano de Aguair ofrecemos una nueva línea de equipos con distintas funcionalidades para el control de humedad, sanitización y purificación del aire.

La gran ventaja es la automatización de procesos manuales y repetitivos, la estandarización operativa, así como el manejo de las condiciones ambientales y la reducción de la huella hídrica, lo que se traduce en una mejora de la productividad y rentabilidad.

Además, los equipos se adaptan a distintos tamaños de cámaras, son flexibles y sus precios son competitivos”.

Nuevas tecnologías para nuevas necesidades

Con el objetivo de presentar las soluciones innovadoras de Aguair, el martes 2 de junio, en el salón La Juana de Godoy Cruz, Rodin llevó a cabo la “Jornada de Capacitación para Sistemas de Producción Agropecuarios” abierta al público.

Los disertantes, el ingeniero Felipe Ramírez y el bromatólogo Fernando Gómez, brindaron herramientas y tecnologías aplicadas al control de mermas, bioseguridad e inocuidad, purificación de aire y optimización de procesos agroindustriales.

Entre los nuevos equipamientos que se presentaron se destacan:

Aguatronics (control de humedad): Sistema diseñado para sostener altos niveles de humedad relativa sin mojado ni condensación de superficies. Genera microgotas de 6-10 micrones y puede operar hasta 80 % de humedad sin wetness. Su principio de trabajo está orientado a reducir la deshidratación del producto, mejorar la conservación y disminuir la merma de peso en almacenamiento.

SaniCart (sanitización ambiental móvil): Equipo portátil de sanitización por micro-niebla seca para ambientes, cámaras, salas y unidades de transporte. Sus principales ventajas son la generación de vapor de agua que no moja, el trabajo con niebla seca y la reducción del consumo de agua en un 40 %. La tecnología está orientada a cubrir superficies y zonas de difícil acceso con una aplicación más homogénea que los métodos manuales tradicionales, lo que permite reducir errores operativos, tiempos de aplicación y exposición del personal.

SaniPass (barrera automatizada de sanitización): Solución para puntos de acceso o transición. Genera una cortina de micro-fog que envuelve superficies de objetos o personas sin dejar humedad visible. Aporta una barrera adicional para reducir el riesgo de contaminación cruzada en ingresos críticos.

ClensAir (purificación de aire y control de etileno): Sistema multietapa de purificación de aire con aplicación en eliminación de etileno, olores y reducción de patógenos aerotransportados. En post cosecha, su función es especialmente relevante para evitar sobremaduración y prolongar la vida útil de frutas y hortalizas sensibles al etileno.

“El propósito de esta jornada fue mostrar soluciones que permiten aplicar tratamientos mediante micro-niebla seca, con una cobertura más uniforme de ambientes y superficies, sin generar mojado; sistemas de humidificación controlada para ayudar a reducir la deshidratación y la merma de peso en productos almacenados y tecnologías para el control del etileno, un factor clave en la conservación de frutas y hortalizas.

Buscamos acercar a las empresas herramientas que les permitan trabajar con procesos más automatizados, eficientes y controlables, optimizando recursos y contribuyendo a una producción más sostenible.

Este encuentro representa el inicio de una nueva etapa: acercar innovación tecnológica a Mendoza y acompañar a la industria regional en sus desafíos de calidad, conservación y bioseguridad”, señalaron desde Rodin.