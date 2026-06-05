Wichan SAS, primera empresa en ingresar al Registro de Cannabis Medicinal de Mendoza

Una empresa radicada en el distrito Los Corralitos, es la primera en ingresar al flamante Registro de Cannabis de la Provincia. Se trata de Wichan SAS, una empresa liderada por Facundo Ledesma y Francisco Ramírez. Wichan tiene otros tres emprendimientos en la Patagonia, Provincia de Buenos Aires y Uruguay. Su búsqueda es desarrollar distintas modificaciones genéticas de la planta de cannabis para potenciar su uso en distintas aplicaciones y productos.

En julio del año pasado, cuando el intendente Marcos Calvente hizo su primera visita al emprendimiento, Wichan tenía siete genéticas registradas producidas en Mendoza; ahora tiene 14 semillas con diferentes genéticas. La empresa genera semillas bajo control del Instituto Nacional de Semillas (Inase) y produce bajo condiciones que permiten la trazabilidad de cada planta.

Además, en aquella primera visita, la empresa estaba construyendo un nuevo laboratorio en Los Corralitos, para desarrollar los productos en salas estériles y así potenciar la síntesis de componentes del cannabis para el desarrollo de cremas y aceites y proveer también a la industria farmacéutica. La inversión incluía salas de floración y de clonación de plantas. Hoy ese laboratorio está terminado.

Wichan SAS es la primera empresa productora en ingresar al Registro de Cannabis de la Provincia (Repro Mendoza). “El régimen al que ingresó Wichan es únicamente para aquellos que contaban con autorizaciones nacionales vigentes, tanto en la ley 27.350 como en el régimen de fitomejoramiento categoría A y H. El régimen que ingresaron, que se llama Régimen de Ejecución Simplificada en la provincia”, explicó Coraglia.

“Somos el único productor de semillas que hay en Cuyo. A partir de la inclusión en el Repro, podemos firmar convenios con asociaciones que nos permitan dispensarle a los pacientes que integran esas asociaciones. Los pacientes se inscriben en las asociaciones, no en la empresa”, dijo Ledesma.

Calvente dijo que “esta iniciativa del Gobierno provincial permite el desarrollo de una nueva actividad económica en las zonas agrícolas y a Guaymallén le impacta fuertemente porque tenemos una gran porción del cinturón verde del Gran Mendoza en nuestro departamento, así que esto es una gran noticia.

La producción de cannabis medicinal es una actividad que depende mucho de la mano de obra y que se da en una zona en la que los planes de ordenamiento territorial tienen el desafío de generar actividad económica, así que es una excelente noticia”.

El ministro de Gobierno e Infraestructura, Natalio Mema, recordó que el “año pasado fuimos a la legislatura, obtuvimos una ley que ordena toda la producción y el consumo medicinal del cannabis en la provincia; después hemos ido haciendo las distintas reglamentaciones y hoy ya tenemos en el Boletín Oficial las resoluciones que ordenan los registros tanto de los productores como de asociaciones, pacientes y médicos”.

Luego Mema manifestó que “como novedad hemos incluido el registro de veterinarios para el consumo animal de cannabis que eso también es muy importante porque vamos a poder tener registrados a los veterinarios que pueden hacer recetas para los animales y también a los dueños de esos animales para poder tener una trazabilidad de los productos”

Luego, Mema dijo que “lo que estamos buscando es tener un orden en todo un sistema, tener una trazabilidad del producto, tener control sobre los médicos que están recetando el consumo de cannabis para el consumo medicinal, también de los pacientes, y tener, un equilibrio en la salud pública, que es lo que nos interesa custodiar”.