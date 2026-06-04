Promos, pantallas y fiesta: la jugada maestra de la Ciudad de Mendoza para alentar a la Selección

La Ciudad de Mendoza invita a mendocinos, mendocinas y turistas a disfrutar de “La Ciudad con más copas ”, una propuesta que transformará distintos polos gastronómicos y comerciales en puntos de encuentro para vivir toda la pasión del fútbol.

Durante el Mundial se podrán ver todos los partidos en locales adheridos de la capital, con una ambientación especial y experiencias pensadas para acompañar cada jornada mundialista. Además, los encuentros de la Selección Argentina tendrán una celebración particular, con pantallas, sonido, promociones y actividades para alentar juntos a la Albiceleste.

La iniciativa se desarrollará principalmente en los ejes comerciales y gastronómicos de las avenidas Arístides Villanueva y Juan B. Justo, donde bares, restaurantes, cafeterías y distintos comercios se vestirán de celeste y blanco para recibir a quienes quieran compartir la previa y el desarrollo de cada partido.

Entre las propuestas destacadas, habrá menús en promoción, vouchers de descuento, sorteos y beneficios especiales en los comercios adheridos, generando una experiencia única para vecinos y visitantes que elijan la Ciudad para vivir el Mundial.

El objetivo de esta iniciativa es fortalecer el movimiento comercial y gastronómico, promoviendo además el encuentro, la celebración colectiva y el disfrute del espacio urbano durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Las promociones para consumir irán desde los $10.000 considerando bebidas y comidas en todos los locales de los ejes comerciales de Arístides y Juan B. Justo, para disfrutar con todo en la previa y durante los partidos de Argentina.

Desde la Ciudad se invita a toda la comunidad mendocina a sumarse a esta experiencia mundialista, alentando a la Selección y disfrutando de una propuesta que combinará fútbol, gastronomía y entretenimiento en distintos puntos de la capital.

Partidos de Argentina – Fase de grupos :