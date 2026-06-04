Foro empresario: ¿qué buscan las empresas eslovenas en Mendoza tras el histórico pacto Mercosur–UE?

Este viernes 5 de junio se realizará en el Hotel NH Cordillera (Av. España 1324, Ciudad de Mendoza) el Foro Empresarial Eslovenia–Mendoza 2026, un encuentro de negocios de alto nivel que reúne a empresarios de ambos países con el objetivo de identificar oportunidades concretas de cooperación comercial, tecnológica y de inversión.

El evento es organizado conjuntamente por la Embajada de la República de Eslovenia en Buenos Aires, el Consulado Honorario de Eslovenia en Mendoza y la fundación Pro Mendoza, con el acompañamiento institucional de la Cámara de Comercio e Industria de Eslovenia (GZS).

Un hito en las relaciones bilaterales

El foro se enmarca en la entrada en vigencia, el 1º de mayo de 2026, del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, un tratado histórico que abre un nuevo capítulo en las relaciones económicas entre ambos bloques.

Eslovenia, miembro de la UE desde 2004, busca posicionarse activamente en este nuevo escenario comercial, y Mendoza -con su perfil agroexportador, minero y tecnológico- representa una de las plazas más atractivas de Argentina para la cooperación bilateral.

"Este foro es una oportunidad concreta para traducir un acuerdo histórico en relaciones comerciales reales entre empresas eslovenas y mendocinas", señalaron desde el Consulado Honorario de Eslovenia en Mendoza.

Quiénes integran la delegación eslovena

La delegación visitante, coordinada por la CCIS, está integrada por ocho empresas de sectores estratégicos con potencial directo de articulación con el tejido productivo mendocino:

• Tajfun Planina – maquinaria forestal y equipos de biomasa (líder europeo en el sector)

• Agrocorn – trading, almacenamiento y logística de commodities agrícolas

• KG Turnišče – producción de leña, pellets y logística forestal

• DUOL Inženiring – estructuras neumáticas industriales para minería, oil & gas y agro

• Cestel – tecnología de pesaje en movimiento (Weigh-in-Motion) para infraestructura vial

• EMO Frite – esmaltes y vidriados industriales para electrodomésticos y cerámica

• Arctur – inteligencia artificial y computación de alto rendimiento (HPC)

• Skrina – diseño basado en patrimonio cultural esloveno

Empresas e instituciones mendocinas particpantes

El evento cuenta con la participación confirmada de más de 37 representantes de aproximadamente 30 empresas e instituciones de Mendoza, con presencia de sectores como minería, tecnología, vitivinicultura, logística, agroindustria, construcción, gastronomía, turismo y servicios jurídicos y financieros.

Entre los participantes se destacan la UCIM, el Polo TIC Mendoza, ProMendoza, el Ente Mendoza Turismo, la Bolsa de Comercio de Mendoza y la Dirección Provincial de Vialidad, entre otros.

Formato del evento

El foro comenzará a las 9:00 horas con presentaciones institucionales breves de cada empresa eslovena visitante -en idioma inglés— seguidas de reuniones individuales de negocios (B2B) entre empresarios de ambos países para explorar oportunidades concretas de cooperación.

DATOS DEL EVENTO