Personal Tech trae a Mendoza su nueva solución de Internet Satelital para empresas

Personal Tech, socio tecnológico que acompaña la evolución digital de las empresas y organismos públicos, anuncia el lanzamiento de su nueva solución de Internet Satelital LEO (Low Earth Orbit), un servicio de conectividad corporativa diseñado para garantizar acceso a Internet de alta velocidad y baja latencia en cualquier punto del país entre las que se destacan zonas rurales, remotas o de difícil acceso.

Esta propuesta se integra al portafolio de servicios corporativos de la compañía con el objetivo de asegurar continuidad operativa, mayor resiliencia y un soporte tecnológico robusto para organizaciones de todos los sectores.

En este marco, las soluciones satelitales de Personal Tech cumplen un rol clave como complemento de las infraestructuras terrestres, integrándose en numerosos proyectos junto con redes 4G y 5G para conformar esquemas de conectividad más sólidos. Mientras las redes móviles brindan cobertura en las zonas donde existe despliegue, los enlaces satelitales permiten extender el servicio hacia áreas sin cobertura, asegurando la disponibilidad y continuidad operativa en todo momento.

La solución se basa en una constelación de más de 7.000 satélites de órbita baja, ubicados a aproximadamente 550 km de la Tierra. Esto permite alcanzar velocidades de descarga entre 40 y 220 Mbps, velocidades de subida de 8 a 25 Mbps y una latencia promedio inferior a 60 ms, notablemente menor que la de los sistemas satelitales geoestacionarios tradicionales. Estas capacidades garantizan un rendimiento óptimo para aplicaciones críticas como videoconferencias, acceso a plataformas en la nube, monitoreo y telemetría, cámaras de seguridad y comunicaciones de misión crítica.

El servicio está especialmente orientado a empresas que operan en entornos donde las redes terrestres no llegan o presentan limitaciones. Entre los principales casos de uso se incluyen operaciones en zonas rurales o aisladas sin red fija; industrias como energía, petróleo y gas, minería, agro o logística, que requieren conectar sensores y sistemas de monitoreo en locaciones remotas; así como sitios temporales (obras, bases móviles, eventos o ferias) que demandan una puesta en marcha inmediata sin depender de tendidos físicos.

Asimismo, la solución resulta ideal para planes de contingencia, ya que puede funcionar como respaldo ante interrupciones provocadas por cortes, incidentes climáticos o actos de vandalismo que afecten la infraestructura tradicional.

La implementación del servicio es ágil gracias al uso de terminales compactas, robustas y de rápida instalación, que requieren una mínima intervención operativa y permiten habilitar conectividad en plazos considerablemente menores a los de las alternativas convencionales.

Personal Tech complementa esta propuesta con un acompañamiento integral, que incluye soporte técnico especializado las 24 horas, los 365 días del año. Además, los clientes acceden a un dashboard de monitoreo desde el cual pueden visualizar consumos, estado de los equipos, disponibilidad, latencia, obstrucciones y otros indicadores clave.

La solución Satelital LEO utiliza tecnología de dirección electrónica del haz, lo que les permite conectarse a satélites en movimiento sin partes mecánicas móviles y operar en condiciones exigentes de viento, nieve o ambientes extremos, según el modelo seleccionado.

Con esta nueva solución de Internet Satelital, Personal Tech refuerza su compromiso de acompañar la transformación digital de empresas y organismos públicos en todo el país, eliminando barreras de conectividad y ampliando las posibilidades operativas incluso en los entornos más desafiantes.