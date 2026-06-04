Gran edición Rosario de Chachingo Wine Fair: entradas agotadas y más de 40 bodegas de todo el país

Chachingo Wine Fair tuvo, la semana pasada, su quinta edición consecutiva en Rosario (se desarrolla en esa ciudad desde 2022). La feria creada por el winemaker Alejandro Vigil, su esposa María Sance y Fernando Gabrielli convocó a más de 2200 personas en dos jornadas. El evento contó con la participación de 41 bodegas (de distintas provincias del país) y ofreció más de 200 etiquetas (de gamas media y alta) para degustar.

“Estamos muy felices por el resultado de nuestra quinta edición en la ciudad de Rosario. El año pasado habíamos tenido un gran evento y creo que volvimos a superar las expectativas de nuestros visitantes.

El evento contó con más de 2200 personas y tuvimos la chance de volver a mostrar la diversidad del vino argentino en Argentina. Rosario fue la primera ciudad donde Chachingo se mostró fuera de Mendoza y estamos muy contentos por continuar posicionando a la plaza como una de las más importantes de Argentina” comenta Fernando Gabrielli (Co-Fundador de Chachingo Wine Fair).

La feria se desarrolló este año en las siguientes plazas:

Mendoza (marzo, en Park Hyatt)

Salta (abril)

Rosario (mayo).

La versión Rosario del evento contó con la participación de las siguientes bodegas: Antropo Wines, Bodega Araujo, Bodega Bombal, Bodega Laborde, Bodega Lattarico, Bodega Lavaque, Cadus Wines, Catena Zapata, Chamán Wines, Chañarmuyo, Domiciano, El Cese, El Enemigo, El Relator, Finca Bandini, Francisco Puga y Familia, Giménez Riili, Grazie Mille Vinos, Impaciente Wines, Jorge Rubio, López, LoSance, Luca Wines, Luigi Bosca, Lupa Wines, Mastrantonio Wines, Mauricio Lorca Autor de Vinos, Otro Loco Más, Presente Vinos, Putruele, Ruca Malen, Sábato Wines, Simonassi Lyon, Sueños de Revolución, Trivento, Vinos de la Luz, Vinos Manija, Viña Artesano, Weinert y Zuccardi Valle de Uco.

La propuesta contó además con shows de música de las bandas locales “Los Stones Rosario” y “Fruta Deliciosa”.

Chachingo Wine Fair tendrá este año más versiones en distintas ciudades de Argentina. En el mes de julio el evento se realizará en Córdoba, en agosto en Buenos Aires, septiembre en Bariloche, octubre en Mar del Plata y en noviembre nuevamente en Casa Vigil (en Mendoza).

Chachingo Wine Fair Rosario contó con el auspicio de: Banco Macro, Casa Vigil, Life Desarrollos Urbanos, Barsante Disegno, Puerto Norte Design Hotel, The Wine Time, La Chacra de la Elba, Volf, Gabrielli PR Agencia de Comunicación, Asociación Rosarina de Sommeliers y Eco de los Andes.