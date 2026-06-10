Los planes de Mercado Libre en Mendoza: más inversiones, logística, empleo y expansión

El Gobernador Alfredo Cornejo recibió a directivos de Mercado Libre en una reunión en la que se analizaron oportunidades de crecimiento, desarrollo logístico e inversiones para la provincia. Durante el encuentro, los representantes de la empresa destacaron el potencial productivo de Mendoza, las condiciones favorables para la inversión y las perspectivas de expansión de la compañía en el territorio provincial.

Participaron del encuentro Matías Fernández Díaz, director de Relaciones Gubernamentales para Argentina y Uruguay; Gabriel Díaz Zolorzalo, gerente de Relaciones Gubernamentales para Argentina y Uruguay; y Gonzalo Gómez Romero, gerente de Relaciones Gubernamentales de Logística para Argentina y Uruguay. También estuvieron presentes el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero.

La reunión permitió repasar el crecimiento que Mercado Libre viene registrando en Mendoza y las posibilidades de seguir fortaleciendo la presencia de la empresa en la provincia a través de nuevos proyectos vinculados a la logística, la tecnología y el comercio electrónico.

El director de Relaciones Gubernamentales para Argentina y Uruguay destacó un nuevo encuentro con el Gobernador y elogió las oportunidades de crecimiento de Mendoza. “Estamos muy felices de poder encontrarnos nuevamente con el gobernador Cornejo. Ya son varias las veces que venimos a Mendoza y siempre encontramos una provincia con enormes oportunidades de crecimiento”.

Fernández Díaz señaló además que la plataforma de comercio electrónico líder en América Latina atraviesa un proceso de fuerte expansión en Argentina y que Mendoza ocupa un lugar estratégico dentro de ese plan de desarrollo.

En ese marco, los representantes de Mercado Libre compartieron con las autoridades provinciales algunas de las iniciativas que la empresa viene impulsando junto a comercios, emprendedores y bodegas mendocinas, con el objetivo de ampliar la comercialización de productos a través de plataformas digitales y potenciar la llegada de la producción local a nuevos mercados.

Mendoza como ejemplo para el resto del país

El directivo explicó que nuestra provincia reúne condiciones que facilitan el crecimiento empresarial y promueven la generación de nuevas oportunidades económicas. “Mendoza es un ejemplo para el resto del país. Vemos un gran potencial logístico y un sistema tributario que favorece las inversiones, tanto en logística como en tecnología y desarrollo de talento”.

Los representantes de la compañía remarcaron que el caso mendocino suele ser mencionado dentro de la empresa como una referencia positiva en materia de políticas públicas orientadas al desarrollo productivo. En particular, valoraron el marco normativo y tributario que contribuye a fortalecer la competitividad y a atraer inversiones privadas.

Díaz Fernández destacó que las condiciones de la provincia permiten ampliar la matriz productiva y generar más empleo. “Las políticas públicas que impulsan los distintos gobiernos son fundamentales para el crecimiento. En el caso de Mendoza, lo vemos como un ejemplo para el resto del país”.

Actualmente, Mercado Libre cuenta en Mendoza con más de 300 empleados vinculados al área tecnológica y más de 400 puestos de trabajo directos e indirectos asociados a sus operaciones logísticas de última milla. Estos equipos forman parte de la estrategia de expansión que la empresa desarrolla en diferentes regiones del país.

Durante la reunión, los directivos ratificaron la intención de continuar creciendo en Mendoza mediante nuevas inversiones, proyectos de desarrollo y la generación de nuevo empleo directo e indirecto. Asimismo, destacaron que la provincia reúne ventajas competitivas que la posicionan como uno de los polos más atractivos para el crecimiento de la economía del conocimiento, la logística y el comercio electrónico en Argentina.