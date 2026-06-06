300.000 m² en obras: la Ciudad se afianza como destino atractivo para inversiones en Real Estate

La Ciudad de Mendoza continúa consolidándose como uno de los principales polos de atracción de inversiones y desarrollo urbano del país, impulsando un modelo de crecimiento basado en reglas claras, modernización administrativa y articulación con el sector privado.

En el marco de la participación del intendente Ulpiano Suarez en el Foro CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), donde expuso sobre las políticas impulsadas por el municipio para fortalecer el clima de inversión y promover un entorno más eficiente y transparente para el desarrollo económico, la capital mendocina reafirma su posicionamiento como un destino atractivo para nuevos proyectos inmobiliarios y comerciales.

“Seguimos impulsando políticas que acompañen el crecimiento de la inversión privada, porque cada nuevo proyecto que se desarrolla en la Ciudad representa más empleo, más oportunidades y una economía local más dinámica. Nuestro compromiso es generar condiciones que brinden previsibilidad y confianza para mejorar el clima de negocios y que Mendoza continúe siendo un lugar atractivo para invertir, crecer y construir futuro”, indicó Ulpiano Suarez.

De los 300.000 metros cuadrados de obras privadas que estaban en construcción en la Ciudad, más del 10% ya se encuentra finalizado y otro importante porcentaje está próximo a concluir en los próximos meses. A esto se suman nuevos desarrollos cuya ejecución comenzará próximamente.

Otro de los factores centrales que llegó para ayudar a este crecimiento es la actualización del Código de Edificación impulsada por el municipio. La nueva normativa establece un marco regulatorio moderno, con reglas claras, mayor previsibilidad y una significativa simplificación de trámites administrativos, facilitando el acceso a la información para la toma de decisiones y agilizando la obtención de permisos para avanzar con los proyectos.

Obras finalizadas

Entre los desarrollos recientemente concluidos se destacan:

Edificio Thays, ubicado en Boulogne Sur Mer 800, de 8.507 m².

Edificio Gran Boulogne, en Boulogne Sur Mer 200, con 13.123 m².

Edificio Leloir, en Mariano Moreno 469, con 4.900 m².

Dalvian Mall, en barrio Dalvian.

Obras próximas a finalizar

Actualmente se encuentran en etapa final de ejecución:

Edificio Allegra, ubicado en Clark y Granaderos.

Edificio Parque Agustín, en Agustín Álvarez 311.

Edificio View (Cioffi), Boulogne Sur Mer y Sargento Cabral.

Obras en ejecución y nuevos desarrollos

La Ciudad también registra importantes proyectos que continúan avanzando:

Edificio de viviendas y oficinas, en Paso de los Andes y Emilio Civit.

Vivienda multifamiliar, en San Lorenzo al 400.

Desarrollo inmobiliario, en Emilio Civit 664

Civit Avenue, ubicado en Emilio Civit 80, con 11.314 m².

Edificio Vesta (Constructora CRIBA), sobre calle Boulogne Sur Mer.

Hotel Buen Pastor, en Martín Zapata 350.

Vivienda multifamiliar (Monteverdi) Lateral Este Av. Champagnat s/n. Esquina San José.

Proyectos próximos a iniciar

Además, se encuentran próximos a comenzar distintos proyectos de relevancia urbana y comercial: