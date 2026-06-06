Empresas Y Negocios | 5 jun 2026
300.000 m² en obras: la Ciudad se afianza como destino atractivo para inversiones en Real Estate
La gestión liderada por Ulpiano Suarez continúa fortaleciendo el clima de negocios y el desarrollo inmobiliario con importantes obras privadas que equivalen a casi 6 plazas Independencia. Los proyectos terminados y los que vienen.
La Ciudad de Mendoza continúa consolidándose como uno de los principales polos de atracción de inversiones y desarrollo urbano del país, impulsando un modelo de crecimiento basado en reglas claras, modernización administrativa y articulación con el sector privado.
En el marco de la participación del intendente Ulpiano Suarez en el Foro CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), donde expuso sobre las políticas impulsadas por el municipio para fortalecer el clima de inversión y promover un entorno más eficiente y transparente para el desarrollo económico, la capital mendocina reafirma su posicionamiento como un destino atractivo para nuevos proyectos inmobiliarios y comerciales.
“Seguimos impulsando políticas que acompañen el crecimiento de la inversión privada, porque cada nuevo proyecto que se desarrolla en la Ciudad representa más empleo, más oportunidades y una economía local más dinámica. Nuestro compromiso es generar condiciones que brinden previsibilidad y confianza para mejorar el clima de negocios y que Mendoza continúe siendo un lugar atractivo para invertir, crecer y construir futuro”, indicó Ulpiano Suarez.
De los 300.000 metros cuadrados de obras privadas que estaban en construcción en la Ciudad, más del 10% ya se encuentra finalizado y otro importante porcentaje está próximo a concluir en los próximos meses. A esto se suman nuevos desarrollos cuya ejecución comenzará próximamente.
Otro de los factores centrales que llegó para ayudar a este crecimiento es la actualización del Código de Edificación impulsada por el municipio. La nueva normativa establece un marco regulatorio moderno, con reglas claras, mayor previsibilidad y una significativa simplificación de trámites administrativos, facilitando el acceso a la información para la toma de decisiones y agilizando la obtención de permisos para avanzar con los proyectos.
Obras finalizadas
Entre los desarrollos recientemente concluidos se destacan:
- Edificio Thays, ubicado en Boulogne Sur Mer 800, de 8.507 m².
- Edificio Gran Boulogne, en Boulogne Sur Mer 200, con 13.123 m².
- Edificio Leloir, en Mariano Moreno 469, con 4.900 m².
- Dalvian Mall, en barrio Dalvian.
Obras próximas a finalizar
Actualmente se encuentran en etapa final de ejecución:
- Edificio Allegra, ubicado en Clark y Granaderos.
- Edificio Parque Agustín, en Agustín Álvarez 311.
- Edificio View (Cioffi), Boulogne Sur Mer y Sargento Cabral.
Obras en ejecución y nuevos desarrollos
La Ciudad también registra importantes proyectos que continúan avanzando:
- Edificio de viviendas y oficinas, en Paso de los Andes y Emilio Civit.
- Vivienda multifamiliar, en San Lorenzo al 400.
- Desarrollo inmobiliario, en Emilio Civit 664
- Civit Avenue, ubicado en Emilio Civit 80, con 11.314 m².
- Edificio Vesta (Constructora CRIBA), sobre calle Boulogne Sur Mer.
- Hotel Buen Pastor, en Martín Zapata 350.
- Vivienda multifamiliar (Monteverdi) Lateral Este Av. Champagnat s/n. Esquina San José.
Proyectos próximos a iniciar
Además, se encuentran próximos a comenzar distintos proyectos de relevancia urbana y comercial:
- Edificio multifamiliar, en Boulogne Sur Mer y Roque Sáenz Peña.
- Edificio multifamiliar, en Martínez de Rozas 350.
- Desarrollo multifamiliar, en el ex Círculo Policial, sobre calle Boulogne Sur Mer.
- Centro comercial, en Remedios de Escalada casi Córdoba, sobre la Alameda.
- Desarrollo inmobiliario, en Agustín Álvarez 478.
- Proyecto de Viviendas en el Parque Central, articulado entre la municipalidad y CRIBA.
- Obra de los Hermanos Jesuitas, en Colón y San Martín.