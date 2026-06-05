Verisure lanzó en Mendoza PreSense ™, una tecnología que busca anticiparse al robo

Las soluciones de seguridad están cambiando de la mano de Verisure, que impulsa una nueva generación de alarmas para casas orientadas a la anticipación y adaptadas a los desafíos actuales. La evolución tecnológica de la empresa presente en 18 países apunta a ofrecer sistemas más inteligentes, conectados y eficientes para la protección de hogares y comercios.

Con la incorporación de la tecnología PreSense ™, la compañía busca anticiparse a posibles robos mediante monitoreo profesional y detección temprana, reduciendo los tiempos de respuesta. Esta innovación redefine el concepto de alarmas domiciliarias al combinar análisis en tiempo real y una respuesta rápida frente a situaciones de riesgo.

A diferencia de los sistemas tradicionales, que se activan una vez que el intruso ya ingresó al inmueble, esta nueva generación de alarmas integra sensores avanzados en puertas y ventanas capaces de detectar manipulaciones o comportamientos sospechosos desde el exterior. Ante un posible ingreso no deseado, se envía una alerta de forma inmediata a la Central Receptora de Alarmas, donde expertos analizan la situación al instante y actúan con los protocolos correspondientes.

La propuesta de Verisure Alarmas se apoya en cuatro barreras de protección para disuadir, detectar, verificar e intervenir. De esta manera, la seguridad deja de ser únicamente reactiva para convertirse en un proceso preventivo, capaz de actuar

antes de que el delito se concrete.

Las cuatro barreras de seguridad que buscan anticiparse al robo en hogares y comercios

La protección comienza incluso antes de que ocurra un intento de ingreso. La primera barrera es la disuasión: una placa visible desde el exterior comunica de forma clara que la propiedad cuenta con un sistema de seguridad activo, desalentando al ladrón desde el primer momento.

La segunda barrera es la detección. Sensores inteligentes con detector de movimientos, ubicados en accesos y puntos críticos detectan golpes, vibraciones e intentos de apertura en puertas y ventanas. Esta tecnología permite anticiparse a la

amenaza y reforzar la protección en las áreas más sensibles del hogar o del comercio, antes de que el ingreso llegue a concretarse.

La tercera barrera es la verificación. A través de imágenes captadas por fotodetectores y audio en vivo, la Central de Monitoreo evalúa de inmediato la situación y confirma si se trata de un evento real. Esta instancia es clave para reducir falsas alarmas y garantizar que cada protocolo se active con precisión y rapidez.

La cuarta barrera es la intervención. Frente a una intrusión confirmada, Verisure activa ZeroVision, un dispositivo que libera una niebla densa y reduce drásticamente la visibilidad del intruso buscando que abandone el inmueble. El objetivo es claro:

interrumpir el delito en curso y minimizar daños, pérdidas y riesgos.

Tecnología y monitoreo permanente para mayor protección

La incorporación de tecnología inteligente es uno de los factores clave en la evolución de las alarmas monitoreadas. En el caso de PreSense™, los dispositivos están diseñados para mantener una conexión constante con la Central de Monitoreo

mediante un sistema de triple conectividad, integrando además cámaras de vigilancia que permiten una verificación visual en tiempo real ante cualquier alerta.

Los sistemas actuales de alarmas para casas también avanzan hacia soluciones más personalizadas, capaces de ajustarse a las rutinas y necesidades de cada hogar. En el caso de PreSense™, la tecnología permite configurar distintos modos de uso para mejorar la experiencia de los usuarios, minimizar falsas alarmas y optimizar el funcionamiento del sistema mediante herramientas digitales como la app My Verisure.

Para quienes pretendan cotizar el servicio de PreSense ™, en este teléfono 0800 Verisure podrán obtener más información.

Las funcionalidades descriptas están sujetas a disponibilidad del servicio, conectividad, protocolos operativos vigentes y a los permisos de uso configurados por el titular de la cuenta.