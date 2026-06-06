Financiamiento para startups: el CFI lanzó en Mendoza un fondo de inversión para proyectos con impacto

El Gobernador Alfredo Cornejo, y el secretario general del Consejo Federal De Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, presentaron el Fondo de Inversión en Innovación, Impulsado por el Consejo Federal de Inversiones. Está destinado a acompañar el crecimiento de empresas de base científica y tecnológica.

Esta actividad se realizó en el Área de Innovación de la Universidad Nacional de Cuyo, en el Mendoza TIC Parque Tecnológico de Godoy Cruz. Está en el marco de la Jornada de Presentación de Herramientas Técnicas y Financieras, una iniciativa organizada conjuntamente por el Gobierno de Mendoza y el Consejo Federal de Inversiones para acercar al sector privado instrumentos concretos de financiamiento, asistencia técnica y promoción productiva.

La importancia de generar redes de acompañamiento para emprendedores y empresas

El Gobernador destacó el talento que hay en la provincia en el ecosistema de la economía del conocimiento al explicar que instrumentos de este tipo sirven para este ecosistema, para desarrollarlo, para adelantarlo y para profundizar lo que ya se viene haciendo. Así, señaló que “han surgido buenas empresas en Mendoza que han tenido gravitación nacional e internacional y estamos convencidos de que aquí hay talento que necesita oportunidades para seguir creciendo”.

Cornejo sostuvo además que el contexto económico actual plantea desafíos, pero también oportunidades para la innovación y la transformación productiva. En ese sentido, remarcó la importancia de generar redes de acompañamiento para emprendedores y empresas que buscan reconvertirse o desarrollar nuevos proyectos.

El mandatario también se refirió a los proyectos del sector y sostuvo que “nuestro sistema económico está en mutación permanente, pero lo veo con esperanza”, al tiempo que mencionó que hay proyectos superadores y procesos de reconversión empresarial que requieren asistencia y una red de trabajo que los acompañe.

“Por eso este diálogo es tan valioso, necesitamos escuchar a quienes forman parte del ecosistema para conocer qué aspectos pueden fortalecerse y cómo sostener en el tiempo herramientas como esta”.

Un instrumento novedoso y útil para el ecosistema de financiamiento argentino

Por su parte, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones puso en valor el trabajo articulado junto a la Provincia, lo que permitió desarrollar esta nueva herramienta financiera orientada a sectores estratégicos para el crecimiento económico.

Lamothe resaltó el papel de los gobernadores del país al puntualizar que ellos instruyeron al CFI para diseñar instrumentos de acompañamiento a los sectores productivos con crédito, garantías y herramientas de mercado. “Sin embargo, nos faltaba una herramienta que atendiera un segmento específico de inversiones que no podía resolverse con los mecanismos tradicionales y que requería asumir mayores niveles de riesgo”, remarcó.

Asimismo, detalló que el diseño del Fondo implicó más de un año de trabajo conjunto con organismos internacionales, bancos de desarrollo, fondos de inversión y especialistas en innovación para incorporar experiencias exitosas de otros países y adaptarlas a la realidad argentina.

“Creemos que estamos agregando al ecosistema de financiamiento argentino un instrumento novedoso y útil. Es una herramienta viva, que deberá adaptarse a los cambios tecnológicos y a las necesidades de quienes la utilizan. Por eso es tan importante escuchar las opiniones del sector emprendedor y empresarial para seguir perfeccionándola”.

El primer fondo de capital de riesgo impulsado por el CFI

Durante la actividad se destacó que la nueva herramienta busca potenciar el talento, la innovación y el espíritu emprendedor presentes en Mendoza, fortaleciendo la articulación entre el sistema científico, las universidades, las empresas tecnológicas y los organismos públicos. Además, se remarcó que el fondo permitirá ampliar las posibilidades de financiamiento para proyectos con alto potencial de crecimiento e impacto económico.

Los responsables de la presentación explicaron que el Fondo de Inversión en Innovación de las Provincias Argentinas constituye el primer fondo de capital de riesgo asociado a un organismo de desarrollo del país y tiene como objetivo impulsar el crecimiento del ecosistema de innovación argentino con impacto territorial.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia desarrollada por el CFI para complementar las líneas tradicionales de crédito y garantías ya existentes. En este caso, el fondo está orientado específicamente a empresas de base tecnológica y científica que, por sus características, requieren instrumentos capaces de asumir mayores niveles de riesgo.

Entre los fundamentos del programa se destacó la necesidad de incrementar la inversión en investigación y desarrollo, un área en la que Argentina presenta desafíos respecto de las tendencias internacionales. Al mismo tiempo, se puso en valor la alta disponibilidad de recursos humanos calificados con que cuenta el país y la importancia de generar condiciones para que ese talento se vincule cada vez más con el sector productivo.

El fondo está destinado a acompañar startups de base científica y tecnológica y pymes innovadoras que cuenten con proyectos con un nivel mínimo de desarrollo tecnológico equivalente a TRL 4, es decir, productos mínimos viables validados en entornos de laboratorio. Los proyectos podrán acceder a inversiones a partir de los 300 millones de pesos.

Asimismo, se destacó que la herramienta tendrá una dinámica flexible y participativa, incorporando las experiencias y aportes de empresas, emprendedores, universidades y actores del ecosistema innovador de cada provincia. En ese sentido, Mendoza será uno de los territorios donde se realizará un seguimiento cercano del impacto de esta política para evaluar su evolución y posibles mejoras.