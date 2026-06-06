Hito energético: Genneia anunció la entrada en operación plena del Parque Solar San Rafael

Genneia anunció la entrada en operación comercial de la última etapa del Parque Solar San Rafael, en la provincia de Mendoza, alcanzando así su potencia de diseño de 180 MW. El proyecto demandó una inversión de USD 180 millones y se posiciona como una pieza clave para abastecer la creciente demanda corporativa de energía limpia a través de contratos de largo plazo en el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER).

Con este hito, los desembolsos de la firma en territorio mendocino superan los USD 430 millones, distribuidos en tres activos solares operativos que suman 450 MW de capacidad total. Esta oferta está dirigida a grandes usuarios industriales y proyectos mineros que requieren energía competitiva, libre de emisiones, y para cumplir con estándares internacionales de sustentabilidad.

Emplazado sobre un predio de 500 hectáreas en el distrito de 25 de Mayo, el parque incorpora 400.000 módulos solares bifaciales de alta eficiencia. El complejo producirá anualmente más de 500.000 MWh (equivalente al consumo de 135.000 hogares), evitando la emisión de 230.000 toneladas de CO₂ al año. La fase constructiva requirió una dotación de más de 300 trabajadores en su pico de actividad.

"La entrada en operación plena de un nuevo parque solar en Mendoza refleja la transición energética que efectivamente está abordando la provincia, con planificación que surge de la sinergia entre la visión del regulador, junto a la inversión y eficiencia del sector”, afirmó Jimena Latorre, Ministra de Energía y Ambiente de Mendoza y agregó que este hito “reafirma el posicionamiento de Mendoza como una provincia modelo en energías renovables”.

Bernardo Andrews, CEO de Genneia, destacó el foco comercial del proyecto: "La habilitación comercial de San Rafael ratifica nuestra capacidad de ejecución a gran escala. Este activo suministrará energía eficiente a la industria argentina, con especial foco en el sector minero de la región, que demanda soluciones de provisión de energía eficiente y competitiva al tiempo que ofrece descarbonización del consumo para viabilizar sus operaciones en los mercados globales".