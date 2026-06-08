Alianza mendocina: Sandra Marzzan y Entre Dos relanzan una fragancia inspirada en alfajores

Dos familias mendocinas vuelven a fusionar sus pasiones y relanzan una fragancia que manifiesta lo mejor de los dos mundos, la exquisitez y la delicadeza, de los alfajores de Entre Dos, con la maestría y la calidad de las fragancias de Sandra Marzzan.

Ambas empresas tienen en común sus orígenes familiares, su trayectoria, su esfuerzo y su espíritu emprendedor. Fue esa misma sinergia la que las llevó a unir talentos para crear un producto sin precedentes. Para lograrlo, expertos de Sandra Marzzan se sumergieron en el proceso productivo de Entre Dos y seleccionaron meticulosamente las notas olfativas que componen el acorde principal de la fragancia.

Debido a la inmensa cantidad de pedidos y el amor que el público le demostró a este producto, ambas marcas decidieron que este aroma no podía ser solo una edición limitada. El resultado sigue siendo verdaderamente especial: un aerosol con aroma a alfajor recién horneado que propone un viaje olfativo irresistible.

La experiencia inicia con las notas de salida de cacao, manteca y almendra, que envuelven el ambiente con un aroma cautivador y tentador, evocando la esencia de los ingredientes más finos que se utilizan en la creación de los alfajores de Entre Dos.

Minutos después, la fragancia te abrirá su corazón. Con una combinación de dulce de leche, azúcar tostada y galleta que produce una sensación dulcemente irresistible, recreando el momento exacto en el que abrís un alfajor.

Al final, sentirás las notas de vainilla y chocolate amargo que despiertan un placer duradero y reconfortante en los sentidos, dejando tu casa con una sensación de calidez que te abraza durante horas.

La fragancia del alfajor negro está dentro de la familia Gourmand. Son aromas que acarician el alma, nos transportan a momentos felices, y están creados para despertar los sentidos y casi "saborearlos" al respirar.

En ese universo de sensaciones es donde nace el nuevo aerosol Entre Dos, capturando la magia de lo dulce para perfumar tu hogar. Esta fragancia invita a vivir una experiencia excepcional, ideal para perfumar todos los ambientes del hogar en cualquier momento del año. En cada uso, libera una fragancia duradera, envolvente y reconfortante que transporta instantáneamente a un mundo de delicioso sabor.

El aerosol Sandra Marzzan y Entre Dos estará disponible para la compra a partir de este momento a través de la página web www.sandramarzzan.com.ar y a través de la red de distribuidores exclusivos de Sandra Marzzan.