“Mendoza, un destino que enamora”: una capacitación de alto nivel para potenciar el turismo de romance

Con el apoyo del Ente Mendoza Turismo (Emetur), este martes 9 y miércoles 10 de junio se desarrollará en la provincia el programa “Mendoza, un destino que enamora”, una iniciativa destinada a fortalecer el posicionamiento de Mendoza como escenario de excelencia para bodas de destino y experiencias turísticas de alto valor emocional.

La propuesta reunirá a especialistas de Argentina y México en una doble jornada de formación técnica orientada a profesionalizar el ecosistema turístico local y consolidar una oferta competitiva en uno de los segmentos con mayor crecimiento a nivel internacional.

El encuentro tendrá como sede el Hotel Esplendor by Wyndham Mendoza y está dirigido a prestadores turísticos, hoteles, bodegas, organizadores de eventos, productores locales y proveedores de servicios vinculados al turismo de romance.

El objetivo es fortalecer toda la cadena de valor para responder a la demanda de mercados nacionales e internacionales.

La capacitación principal estará a cargo de la magíster Dagyi Rivera, consultora internacional de México especializada en turismo de romance, organización de eventos y gestión de experiencias turísticas.

Durante su intervención abordará estrategias para transformar el potencial del destino en un producto turístico exportable, generando beneficios económicos y sociales para las comunidades locales a través de experiencias auténticas y estructuradas.

Por su parte, el especialista argentino Martín Barreda ofrecerá una disertación centrada en branding y marketing digital, brindando herramientas para que los prestadores mendocinos puedan posicionar sus servicios en mercados de alto valor mediante estrategias de comunicación y construcción de marca emocional.

Como parte de la agenda, el miércoles se realizará un fam trip técnico coordinado por Silvia Bodiglio. La actividad incluirá visitas a Bodega Finca Agostino y Bodega Tempus Alba, donde los participantes podrán relevar infraestructura y servicios destinados a la realización de bodas de destino, renovaciones de votos y celebraciones vinculadas al segmento.

La iniciativa es impulsada por la comunidad CARE, Silvia Bodiglio y SPM Producciones, con el acompañamiento de Hola Maipú, Esplendor by Wyndham Mendoza, Emetur y Mendoza Bureau.

La propuesta busca posicionar a Mendoza como un destino preparado para recibir eventos vinculados al turismo de romance, un segmento que combina hospitalidad, gastronomía, enoturismo, paisajes y servicios especializados, generando un importante impacto económico en las economías regionales.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del siguiente formulario