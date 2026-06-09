Mendoza, epicentro global del vino a granel: importadores de 13 países y 50 bodegas argentinas

Llega Vinexpo Explorer Edición Vino a Granel del 8 al 10 de junio, 25 importadores de distintos países y 50 empresas exportadoras de vino a granel harán “match” en diferentes eventos a lo largo de estos tres días, en un evento organizado en conjunto por el Gobierno de Mendoza, ProMendoza; Vinexposium, con la colaboración de la Cámara Argentina de Vinos a Granel.

José Bartolucci, presidente de la Cámara Argentina de Vinos a Granel, expresó la importancia que tiene este evento para el sector del vino a Granel del país.

Participan empresas exportadoras de Mendoza; San Juan y La Rioja. El evento se desarrolla especialmente en la Zona Este de Mendoza, donde se encuentran los principales viñedos y establecimientos elaboradores.

Este fin de semana arriban a la Provincia importadores de Inglaterra, Emiratos Arabes, Holanda, España, Francia, Dinamarca, China, Eslovenia, Bielorrusia, Japón, Estados Unidos, Alemania y Bahamas: el dato es que al menos la mitad de ellos viene por primera vez a Argentina.

Consultado sobre la selección, Bartolucci explicó que la misma fue realizada por Vinexposium, que es la empresa que organiza junto con Pro Mendoza este importante evento. Recordemos que Vinexposium organiza Wine Paris además de la World Bulk Wines Exibitions en Amsterdam desde hace 17 años, además de haber realizado la primera Vinexpo Explorer para vinos embotellados el año pasado en Mendoza.

“Varios de estos importadores buscan vino para marcas privadas para grandes cadenas de los distintos destinos que vienen y además hay comparadores de vinos de media y alta gama.

Nuestros exportadores de todo el país mostrarán vinos genéricos y varietales entry level Premium y Super Premium de todo tipo, incluso orgánicos y kosher. Recordemos que Argentina es reconocida a nivel mundial por las calidades de sus vinos en todas sus categorías.

La agenda

El lunes se realiza la apertura del evento por la mañana en la Bolsa de Comercio de Mendoza y habrá varias actividades protocolares con autoridades. Sin embargo, el epicentro del encuentro se desarrollará en San Martín, municipio quedeclaró el evento de interés para la región y puso a disposición su Centro de Congresos para distintas actividades.

¿Por qué la ZONA ESTE? “Porque esta es el corazón del granel – subrayó Bartolucci- produce el 45% del vino total de Mendoza y el 30% de vino a nivel nacional. Estoy muy contento de que esta reunión se haga en San Martín, para que la gente de la zona valore la importancia que tienen los vinos de volumen” dijo. Recordemos que el Oasis Este de la Provincia cuenta con 60.000 hectáreas que respaldan vinos de excelente calidad y volumen.

A su vez en el Centro de Congresos de San Martín se desarrollará durante los tres días el Silent Tasting Room, sala en donde los importadores podrán degustar “en silencio” los vinos de todas las empresas inscriptas, obteniendo la información de sus respectivas fichas técnicas.

De esa degustación surgirán varias reuniones de negocios para cada bodega entre el martes y el miércoles. Todo finalizará con un almuerzo en Centro de congresos de San Martín y se hará la cena de gala en Lomas de Malbec en Ugarteche.

El desempeño del vino a granel en 2026

De acuerdo con los datos consolidados por el INV, el acumulado de los primeros cinco meses del año muestra un aumento del 15% en los volúmenes exportados en comparación con el mismo tramo del año pasado, alcanzando los 85.444.300 litros

entre vinos EMBOTELLADOS Y A GRANEL- Los vinos sin mención varietal crecieron +88,1%, los varietales +5,7% y los espumosos +35,6%.

El crecimiento de la exportación de vinos es traccionado por las ventas de vinos a granel con un +61,9 % incluyendo varietales y sin mención varietal. Las exportaciones de enero a mayo 2026 se afirman con un 70% para vinos varietales y un 30% para vinos sin mención varietal.

Las buenas noticias para el granel

En un año en que los vinos a granel tienen un valor muy conveniente, un evento como el de Vinexpo Explorer promete potenciar las ventas.

José Bartolucci explicó que no sólo la calidad de la cosecha fue excelente, sino que en este momento algunos vinos argentinos están más competitivos que los de nuestros competidores internacionales.

A su vez, gracias al Acuerdo Unión Europea - Mercosur el vino a granel ingresa con una baja de aranceles muy importante: el mismo bajó de 9,90 euros a 7,92 euros cada 100 litros. “A partir del 1 de enero del 2027 bajará otro 20%, en 4 años el arancel del vino a granel quedará con arancel 0, es algo muy importante que vamos a transmitir a nuestros importadores” detalló el presidente de la Cámara.

Con la nueva cosecha ingresada y una baja de consumo en mercado interno han potenciado el volumen de la oferta. “Con el ritmo que tenemos podemos volver a exportar 80 - 90 millones de litros, que ya sería casi el 50% por encima del año anterior – se esperanzó Bartolucci- tengamos en cuenta que hoy participamos con el 1,5% del volumen mundial del vino a granel cuando podríamos llegar al 4 o 5 por ciento si mejoran ciertas condiciones competitivas”.

¿Qué se necesita para mejorar la competitividad del sector? Bartolucci responde: “Estabilidad macroeconómica; créditos con tasas que acompañen a la actividad vitivinícola convenientes para las empresas y una baja en los impuestos”.