Junio de lujo en Mendoza: Park Hyatt festeja 25 años con moda, vinos y alta gastronomía

Park Hyatt Mendoza conmemora su 25° aniversario con una programación especial que refleja su esencia: excelencia y una profunda conexión con la gastronomía, el arte, la moda y la cultura.

A lo largo de junio, el hotel será escenario de una serie de encuentros únicos protagonizados por referentes destacados de distintas disciplinas, invitando a huéspedes y al público a vivir experiencias memorables en un entorno de sofisticación.

“Este aniversario es una oportunidad para celebrar nuestra historia, pero también para seguir creando experiencias únicas que conecten con nuestros huéspedes y con la escena cultural de Mendoza”, destaca Miguel Urmeneta, Gerente General.

Agenda de celebraciones:

Experiencia con Gabriel Lage – 15 de junio , 17 hs. El prestigioso diseñador argentino presentará un show exclusivo que fusiona moda, arte y elegancia. Valor: $150.000.

, 17 hs. El prestigioso diseñador argentino presentará un show exclusivo que fusiona moda, arte y elegancia. Valor: $150.000. Degustación Vertical con Alejandro Vigil – 19 de junio , 20 hs. Una experiencia enológica que invita a recorrer distintas añadas y etiquetas cuidadosamente seleccionadas. La propuesta se enmarca dentro del ciclo de degustaciones del hotel, “Special Winemakers”, concebido para ofrecer experiencias exclusivas a lo largo del año. Valor: $46.000.

, 20 hs. Una experiencia enológica que invita a recorrer distintas añadas y etiquetas cuidadosamente seleccionadas. La propuesta se enmarca dentro del ciclo de degustaciones del hotel, “Special Winemakers”, concebido para ofrecer experiencias exclusivas a lo largo del año. Valor: $46.000. Té de la Tarde con Martín Córdoba – 27 de junio, 16.30 hs. Edición especial junto al pastry chef de Palacio Duhau, con creaciones de autor. Valor: $60.000 | 20% descuento WOH Argentina

Desde su apertura, Park Hyatt Mendoza se ha consolidado como un ícono de la hospitalidad de lujo, combinando tradición, elegancia contemporánea y una propuesta de experiencias que trascienden la estadía.

Este aniversario no solo celebra su trayectoria, sino también su compromiso con la excelencia y la creación de momentos memorables para cada huésped.