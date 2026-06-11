El Shopping celebra junio con fútbol, Día del Padre, beneficios y experiencias para toda la familia

Con propuestas inspiradas en el fútbol, premios, sorteos, canjes y descuentos bancarios exclusivos, además de beneficios en locales de indumentaria, deportes, perfumería, decoración y mucho más, el centro comercial invita a clientes y visitantes a vivir una experiencia única en familia.

Además de las propuestas comerciales, el público podrá disfrutar de la oferta gastronómica y de entretenimiento del Shopping, recorrer espacios destacados y participar del calendario completo de actividades que enmarcan esta fecha:

Del 1 al 30 de junio: Fútbol Sentado

Una divertida activación interactiva donde los participantes compiten cara a cara, sentados y sin poder levantarse, intentando convertir goles mientras defienden su arco.

Los participantes podrán ganar premios y merchandising para alentar a la Selección Argentina. La cita es en el Patio de Comidas, lunes a jueves, de 17 a 20 hs; y de viernes a domingos, de 15 a 21 hs. Para participar se deberá escanear QR en Appa.

Además, todos los viernes de 18 a 21 hs se realizará un espacio de intercambio de los muñecos PlayMóbil de la selección.

Sábado 20 de junio: Freestyle Fútbol

Los “Maestros del Balón” presentarán en Entre Dos, de 15 a 18 hs., exhibiciones en vivo con trucos, desafíos y demostraciones de freestyle fútbol. Durante el encuentro, además grandes y chicos podrán intercambiar figuritas repetidas y completar su álbum.

El público también podrá participar de actividades recreativas junto a los artistas.

Sábados 13 y 27 de junio: Huellas de Pasión

Una propuesta participativa para construir una gran bandera colectiva en celeste y blanco. Los visitantes podrán estampar sus manos y dejar mensajes de aliento para la Selección Argentina. Se podrá participar mediante escaneo de QR en Appa, durante la franja de intercambio de figuritas (de 15 a 18 hs.). Lugar: Entre Dos.

Viví todos los partidos de Argentina en pantalla grande

El shopping se convierte en sede oficial del Mundial y te invita a disfrutar en pantalla grande de la transmisión en vivo de los partidos de la Selección Argentina. En el Patio de Comidas, los hinchas podrán compartir cada gol y cada jugada, como si estuvieras en la cancha.

Durante la previa, los fanáticos podrán lookearse y compartir la experiencia junto a amigos y familia.

Además, tendrán la posibilidad de crear e imprimir su propia figurita personalizada, llevándose un recuerdo único de este evento que une al mundo entero.

La Previa que Pinta

El martes 16 de junio y el sábado 27 de junio, habrá una activación mundialista con maquillaje temático y shows para vivir toda la energía de la hinchada. El encuentro será en el Patio de Comidas, de 17 a 20 hs. Para participar es necesario escanear QR en Appa.

De esta manera, durante todo junio, Mendoza Shopping se convierte en un punto de encuentro para compartir grandes momentos, encontrar el regalo ideal para papá y aprovechar promociones únicas con actividades, entretenimiento y beneficios para todos.

Un mes lleno de beneficios y promociones especiales

Los clientes podrán aprovechar importantes beneficios y financiación especial con bancos y tarjetas adheridas: Santander, Galicia, Macro, ICBC, BBVA, BNA+MODO, Naranja, YOY y MODO.

Santander: 19 de junio. (Aplica 30% y 10% de reintegro. Sin tope y hasta 9 cuotas sin interés).

Macro: 11, 12 y 13 de junio. (20%, 25% y 30% de reintegro. Sin tope y hasta 12 cuotas sin interés).

Galicia: 13, 14, 20 y 21 de junio (10%, 15%, 20% y 25% de reintegro. 6 y 12 cuotas sin interés).

BNA + MODO: 16 al 21 de junio. (Descuentos del 25% de reintegro. 3 y 9 cuotas sin interés).

ICBC: 15 y 16 de junio (10%, 25%, 30%, 35% y 40% de reintegro. Hasta 6 cuotas sin interés).

BBVA: 18 y 19 de junio (15% y 30% de reintegro. Hasta 6 cuotas sin interés).

Naranja: 18 al 21 de junio (25% y 10% de reintegro. Hasta 3 cuotas sin interés con Plan Z).

YOY: 15 y 16 de junio (25% de reintegro. Hasta 6 cuotas sin interés).

MODO: 4 al 7 de junio (20% de reintegro acumulable. Tope de $20.000 por banco. Compra mínima de $70.000).

Del 11 al 15 de junio: Canje Appa Gift

Con compras de $150.000 o más, los clientes recibirán un Appa Gift de $30.000. Para concretar el canje, el cliente deberá cargar la factura en Appa y acercarse al stand ubicado en planta alta:

11 y 12 de junio: 16 a 22 hs.

13, 14 y 15 de junio: 12 a 22 hs.

Del 16 al 21 de junio | Canje de Vino

Con compras de $100.000 o más, los clientes podrán obtener un vino Trivento Reserve Malbec, ideal para celebrar un triunfo de la Selección nacional o bien, en la mesa de agasajo a papá.

Para efectuar el canje es necesario subir la factura en Appa y acercarse al stand de planta alta, los días 16 al 20 de junio, de 12 a 22 hs; y el domingo 21 de junio, de 10 a 13 hs.

Del 8 al 21 de junio: Sorteo Hotel Cyan

Cargando facturas de $50.000 o más en Appa, los clientes participarán por:

1° Premio: 1 noche para 2 personas con desayuno en Hotel Cyan Americas

2° Premio: 1 noche para 2 personas con desayuno en Hotel Cyan Towers

Para completar la agenda, el jueves 11 de junio, a partir de las 19 hs, distintos locales del shopping ofrecerán acciones especiales con DJ, agasajos y barra de tragos. Entre los locales que se suman a la propuesta se encuentran Bowen, Equus, Lady Stork, Old Bridge y Pato Pampa.

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