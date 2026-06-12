"Los últimos caballeros del brillo": el café que rinde homenaje a los históricos lustrabotas del centro mendocino

Café Mundial invita al “Gran Festival de Lustrada de Zapatos”, junto a los históricos lustrabotas del centro. Este sábado 13, el emblemático Pasaje San Martín será el escenario de una tradición mendocina. La cafetería convoca a los vecinos a disfrutar una jornada única con la entrega de uniformes a la familia Rodríguez, los más conocidos lustrabotas de la Ciudad.

Mientras el mundo de las marcas se desvela por pautar con influencers digitales o celebridades del momento, Café Mundial elige mirar hacia las veredas de su propia ciudad. Por ello, este sábado 13 de junio, a partir de las 11, la cafetería realizará el Gran Festival de Lustrada de Zapatos en el Pasaje San Martín.

La cita servirá como marco para la entrega de uniformes oficiales a los hermanos Rodríguez y a su sobrino Carlos, una familia que lleva décadas desarrollando su actividad en distintos puntos del centro mendocino.

Así, con camperas, camisas y gorras, el café se convierte formalmente en el “sponsor” de estos trabajadores, que forman parte del patrimonio vivo mendocino. "No estamos homenajeando a un oficio que desapareció. Estamos reconociendo un oficio que sigue muy vivo”, explican.

Durante todo el festival, los asistentes no solo podrán sentarse en los tradicionales sillones para renovar sus calzados por una tarifa especial de $4.000, sino también compartir un café y revivir anécdotas con Luis, Víctor, Richard, Miguel, José y Carlos Rodríguez, protagonistas silenciosos de miles de conversaciones de la historia mendocina.

Una invitación a las empresas que valoran la identidad

Una ciudad no está hecha solamente de edificios y asfalto; está hecha de las personas que le dan vida día tras día. Por este motivo, Café Mundial aprovecha este gran festival para invitar activamente a otras empresas, comercios e instituciones locales a sumarse a la iniciativa como sponsors colaboradores de la familia Rodríguez.

Las marcas interesadas podrán incorporar sus logotipos en los uniformes de trabajo de los lustrabotas, ayudando a sostener y jerarquizar un oficio emblemático que merece el respeto y el reconocimiento de toda la comunidad mendocina.

El festival