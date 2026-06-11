Tomás Cruzat: "En Mendoza se hacen los mejores espumantes de América"

La bodega mendocina especializada en espumantes premium apuesta a los próximos cincuenta años, compra más hectáreas en Luján de Cuyo y defiende su modelo enfocado en calidad antes que volumen.

Mientras gran parte de la industria vitivinícola enfrenta una caída sostenida del consumo y una fuerte

reconfiguración global, Bodega Cruzat sostiene una estrategia distinta: más calidad y una visión de largo plazo.

Así lo plantea Tomás Cruzat, representante de la segunda generación familiar al frente de una de las pocas bodegas argentinas dedicadas exclusivamente a espumantes elaborados por método tradicional o Champenoise.

La empresa, fundada en 2004 en Perdriel, Luján de Cuyo, produce actualmente entre 500.000 y 600.000 botellas anuales y acaba de ampliar su superficie propia con nuevas hectáreas que serán destinadas a Pinot Noir y Chardonnay, las variedades base de sus espumantes premium.

“Cuando mi abuelo, junto con mi papá Gastón Cruzat y Pedro Rosell, comienzan este proyecto en 2003 y 2004, parten con el propósito de hacer un espumante de alta gama y calidad, 100% por método Champenoise.

Y lo hicieron con una mirada de largo plazo. Una casa de espumantes, en general, es un proyecto de 50 años. Para nosotros no se trata de entrar, hacer un negocio de corto plazo y salir”, explicó Cruzat durante una entrevista realizada en la bodega.

La firma fue creada por empresarios chilenos junto al reconocido enólogo e ingeniero agrónomo argentino Pedro Federico Rosell, figura histórica del segmento de espumantes en el país. Desde entonces, la estrategia nunca cambió: posicionarse en la alta gama y sostener una estructura boutique.

El consumo de espumantes premium resiste mejor la crisis

En un contexto de caída del consumo de vino en Argentina y cambios en los hábitos globales, Cruzat asegura que el segmento premium logró sostenerse mucho mejor que los productos masivos.

“A pesar de las dificultades, el consumo de espumantes de alta gama se ha mantenido más que el consumo del Charmat o el de espumantes de menor precio. La gente empieza a comprender más el valor intrínseco que hay detrás de generar un espumante de este nivel. Y eso se aprecia en el paladar. Esa experiencia después se replica en la compra nuevamente de ese producto”, señaló.

Para el ejecutivo, el fenómeno responde a una transformación más profunda en el consumo de bebidas alcohólicas: “La gente está tomando menos vino, pero está tomando mejor.

Hoy los hábitos cambiaron porque las personas quieren estar en mejor estado físico, tener una vida más saludable. Entonces disminuyó el consumo de vino en volumen. Pero cuando alguien decide consumir, piensa: ‘ya que no voy a comprar cinco botellas, voy a comprar una que sea mejor’. Ahí es donde nosotros vemos una oportunidad”, sostuvo esperanzado.

Según explicó, esta tendencia favorece particularmente a las bodegas enfocadas en productos premium y de alto valor agregado.

“La crisis ha afectado principalmente a quienes venden vinos de bajo valor y volumen masivo. Donde no ha afectado tanto es en los vinos premium y de alta gama. Incluso en algunos mercados creció”, afirmó.

Mendoza, la capital de los espumantes premium de América

Cruzat también defendió el posicionamiento de Mendoza como una de las regiones más aptas del continente para elaborar espumantes de alta gama: “En Mendoza se hacen los mejores espumantes de Sudamérica. Incluso me atrevería a decir de América. Los Pinot Noir y Chardonnay tienen minerales, acidez y cuerpo que hacen que el espumante tenga una calidad increíble”, aseguró.

Actualmente, entre el 80% y el 90% de la producción de la bodega se consume en Argentina, principalmente en Buenos Aires y otras grandes ciudades del país.

“Argentina tiene un consumo anual de una botella de espumante por habitante, que es bastante alto comparado con otros países. En Chile no llega ni a la mitad de eso. Acá existe cultura del espumante”, detalló.

La compañía también exporta a mercados como Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos, aunque el foco sigue estando puesto en consolidar la marca dentro del mercado argentino.

“Todas nuestras fichas las ponemos en Argentina. Los argentinos sienten que Cruzat es de ellos. Es una bodega argentina que produce uno de los mejores espumantes argentinos y queremos mantenernos en ese segmento durante los próximos 30 años y más”, afirmó.

Producción, hectáreas y expansión: los números de Bodega Cruzat

La bodega cuenta actualmente con alrededor de 18 hectáreas propias en Perdriel y recientemente adquirió nuevas parcelas lindantes para seguir expandiendo su producción.

“Cuando partimos teníamos una finca de unas 12 hectáreas. Hoy ya vamos por las 18 y hemos seguido comprando alrededor porque queremos potenciar las uvas propias y tener mayor control sobre la calidad”, explicó Cruzat.

La nueva adquisición suma entre cinco y ocho hectáreas adicionales, que serán plantadas con Chardonnay y Pinot Noir.

“Las vamos a plantar para espumantes. Hay que aclarar que nosotros consumimos bastante más uva de la que producimos, así que seguimos comprando en distintas zonas”, indicó.

Actualmente, Cruzat adquiere uvas en regiones como Tupungato y San Carlos, buscando diversidad de perfiles y calidad enológicas.

La capacidad instalada de la bodega alcanza entre 900.000 y un millón de botellas, aunque hoy opera en niveles inferiores.

“Nosotros no queremos producir uno, dos o tres millones de botellas. Queremos mantenernos en 500.000 o 600.000 botellas por año, pero siempre enfocados en la calidad”, defendió Cruzat.

Ese posicionamiento también se refleja en el precio promedio de sus productos. En Argentina, una botella de Cruzat se comercializa entre 25.000 y 30.000 pesos, dependiendo de la línea.

La competencia premium y el valor del método Champenoise

Consultado sobre sus principales competidores, Cruzat fue claro: el segmento premium por método tradicional tiene pocos jugadores directos.

“En Argentina nuestro principal competidor es Baron B, porque también trabaja con método Champenoise. Y en Chile sería Miguel Torres”, indicó.

Sin embargo, marcó una diferencia clave respecto a otros mercados: “Nosotros tenemos una ventaja con la acidez y la ligereza que logra el espumante argentino gracias al Pinot Noir y Chardonnay de Mendoza”, aseguró.

La crisis del vino y el futuro de la industria

Durante la entrevista, Tomás Cruzat también analizó la situación estructural del sector vitivinícola global y advirtió sobre un proceso de ajuste que ya se está viviendo tanto en Argentina como en Chile y Europa.

“En Francia están arrancando viñedos completos para replantar frutales porque existe un superávit de uva vinífera. En Chile y Argentina pasa algo parecido. Se achicó mucho el área plantada”, explicó.

Según detalló, muchas marcas pequeñas y proyectos sin estructura desaparecieron en los últimos años.

“Muchas viñas de papel desaparecieron. Eran proyectos que tercerizaban todo y funcionaban bien en el corto plazo, pero no tenían sustento de largo plazo. Hoy quedan quienes realmente piensan la industria como un proyecto de décadas”, sostuvo.

Para Cruzat, el negocio del vino requiere paciencia, espalda financiera y conocimiento técnico.