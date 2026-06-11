Vinexpo Explorer 2026: Mendoza se consolida como hub global del vino a granel

Vinexpo Explorer Mendoza 2026 – The Bulk Wine Chapter finalizó con éxito tras tres jornadas intensas que reunieron a cincuenta bodegas argentinas con veinticinco compradores internacionales provenientes de mercados estratégicos como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Alemania.

El evento se desarrolló bajo un formato especialmente diseñado para generar alrededor de trescientos vínculos comerciales directos y potenciar las exportaciones de vino a granel.

La gerente de ProMendoza, Patricia Giménez, destacó que “la alianza estratégica entre ProMendoza y Vinexposium ha sido clave para organizar dos grandes eventos en 2025 y 2026, permitiendo que compradores internacionales visiten Mendoza y conozcan en profundidad la provincia, sus bodegas y sus productos. Esto nos diferencia de ser solo un stand más en una feria y asegura calidad de compradores, mayor visibilidad y ventas para las bodegas locales, gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno y el sector privado”.

Vinexpo Explorer fue organizado por Vinexposium, ProMendoza y el Gobierno de Mendoza, con el apoyo de la Cámara Argentina de Vino a Granel, en un trabajo articulado que permitió convocar tanto a compradores internacionales altamente calificados como a bodegas con perfil exportador.

Javier Rojas, responsable del sector Vinos en ProMendoza, aseguró que “es histórico para Mendoza contar con un formato diseñado para generar vínculos comerciales directos y fortalecer las exportaciones de vino a granel. Esta edición confirmó el potencial del sector como motor de crecimiento de la vitivinicultura argentina”.

Uno de los diferenciales de esta edición fue la implementación de un sistema de vinculación inteligente desarrollado para ProMendoza, que permitió optimizar las reuniones de negocios a partir del análisis de perfiles y compatibilidades entre oferta y demanda.

El responsable fue Sebastián Rodríguez, ingeniero en Mecatrónica, quien explicó que “este sistema automatizado funciona de manera similar a un ‘Tinder’ de negocios: analiza lo que buscan los compradores y lo que ofrecen las bodegas, y asigna un puntaje a cada posible vínculo según su potencial comercial. Esto nos permitió priorizar las reuniones más estratégicas y ordenar la agenda en función de datos objetivos, aumentando las probabilidades de concreción de negocios”.

Desde el sector privado, las bodegas destacaron el nivel de los compradores y la calidad de las oportunidades generadas.

Ana María Delmar, de Finca Buenaventura, señaló que “los importadores están muy impresionados por la calidad de los vinos presentados. La expectativa era alta y se encontraron con excelentes productos. Fue una oportunidad increíble para mostrar tanto vino a granel como opciones para etiquetas privadas y generar nuevos vínculos comerciales”.

En la misma línea, Juan José Reza, export manager de Clop Wine, dijo que “llegamos con buenas expectativas y, gracias al trabajo previo de ProMendoza, pudimos identificar importadores relevantes. Las reuniones fueron profundas y positivas, especialmente con mercados como Inglaterra y Estados Unidos. Estos espacios son claves para posicionar a Mendoza como referente en vinos de calidad, especialmente en el segmento de granel”.

Eduardo Nogal, director de Operaciones de Sposato Family Vineyards, aseguró que fue su primera experiencia en un evento a granel de esta magnitud. “Si bien ya hemos trabajado este segmento, no lo habíamos hecho a través de rondas de negocios como esta. Es una herramienta muy valiosa para generar contactos y abrir oportunidades”, afirmó.

Vinexpo Explorer Mendoza 2026 reafirma así el posicionamiento de la provincia como un actor estratégico en el mercado global del vino a granel, impulsando la competitividad del sector y generando nuevas oportunidades de exportación para la industria.