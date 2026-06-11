¿Categoría en expansión? Nieto Senetiner presenta la única línea de vinos sin alcohol de Argentina 

Los consumidores se adaptan a nuevas tendencias de consumo. Ya sea por bienestar, salud, deporte, conciencia al manejar o simplemente por una elección personal, el crecimiento de las alternativas sin alcohol refleja un cambio en la manera de vincularse con bebidas tradicionalmente asociadas al alcohol.

En ese contexto, Nieto Senetiner completa su propuesta 0% con tres nuevas etiquetas: Chardonnay, Malbec Rosé y Malbec–Pinot Noir, que se suman al Brut lanzado en 2025 y consolidan la única línea de vinos sin alcohol de Argentina.

La propuesta busca ampliar las posibilidades de elección del vino. Un almuerzo laboral, una comida entre semana o una reunión con amigos pueden requerir decisiones diferentes según cada contexto. Nieto Senetiner 0% acompaña esas ocasiones, porque hoy disfrutar del vino también puede significar elegir cuándo, cómo y con qué acompañar cada momento.

"Con el lanzamiento del Brut entendimos que existía un consumidor que seguía valorando profundamente el ritual del vino, pero que en determinados momentos buscaba una opción sin alcohol.

Esta línea amplía las ocasiones de consumo y nos permite acompañar nuevas formas de disfrute, para que el vino pueda estar presente en cualquier momento y sin restricciones", señala Delfina D'Alessandro, Gerente de Marketing de Nieto Senetiner.

A nivel global, las bebidas sin alcohol dejaron de ser una tendencia emergente para consolidarse como una categoría en expansión. En mercados donde el segmento está más desarrollado, acumula varios años consecutivos de crecimiento a doble dígito. Solo en Estados Unidos, las ventas de vinos sin alcohol aumentaron un 22% en el último año.

"Nuestro desafío fue elaborar una propuesta sin alcohol que mantuviera la esencia del vino desde su origen. Trabajamos con uvas provenientes de Mendoza, principalmente del Valle de Uco, para conservar la identidad y los atributos que caracterizan a cada varietal.

El resultado es un vino 0% alcohol y 100% vino que respeta su naturaleza y ofrece una alternativa para quienes buscan nuevas formas de disfrutarlo, con tan solo 20 calorías por copa", señala Santiago Mayorga, enólogo de la bodega.

La línea 0% es una expresión de la Historia en Movimiento que define a Nieto Senetiner desde hace más de 130 años: la capacidad de evolucionar junto a los consumidores, interpretar los cambios culturales y explorar nuevas maneras de disfrutar el vino sin perder autenticidad ni calidad.