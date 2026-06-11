Innovación y trabajo conjunto: Simbios fue protagonista en Habemus Papas II 2026

Simbios participó de "Habemus Papas II 2026", el encuentro que reunió a productores, investigadores, empresas, estudiantes y referentes de la cadena productiva de la papa en la sede del INTA Luján de Cuyo, consolidándose como uno de los espacios de intercambio técnico y estratégico más importantes para el sector en la región.

La edición 2026 tuvo como acontecimiento destacado el anuncio de la creación del Clúster de la Papa de Mendoza, una iniciativa orientada a integrar a productores, industrias, organismos de investigación y proveedores con el objetivo de fortalecer la competitividad, promover la innovación y consolidar un modelo productivo cada vez más eficiente y sustentable.

La papa es uno de los cultivos hortícolas más relevantes a nivel mundial y representa una actividad estratégica para Mendoza, donde las condiciones agroclimáticas permiten obtener tubérculos de excelente calidad tanto para consumo fresco como para procesamiento industrial. Sin embargo, alcanzar altos rendimientos y calidad comercial requiere un manejo eficiente de la nutrición, la sanidad del suelo y el desarrollo radicular, aspectos fundamentales para la productividad del cultivo.

En este contexto, Simbios dijo presente a través de su stand, generando un espacio de encuentro que permitió compartir experiencias y acercar tecnologías innovadoras destinadas a mejorar la salud del suelo, favorecer el crecimiento de las plantas y contribuir a una producción más eficiente y sostenible.

Durante las jornadas se desarrollaron conferencias nacionales e internacionales, conversatorios sobre producción, industrialización y comercialización, además de espacios dedicados a las papas andinas, la gastronomía y la diversificación productiva. La convocatoria y el interés generado reflejaron el potencial de Mendoza como región estratégica para el desarrollo del cultivo.

La participación en este tipo de encuentros resulta fundamental para fortalecer el vínculo con el sector productivo, conocer las necesidades actuales de los productores y acompañar los desafíos que enfrenta la cadena papera. Además, representa una oportunidad para promover tecnologías que contribuyan a sistemas agrícolas más rentables, eficientes y sostenibles.

La creación del Clúster de la Papa marca el inicio de una nueva etapa para la actividad en Mendoza. Desde Simbios celebramos este avance y renovamos nuestro compromiso de seguir acompañando al sector con innovación, conocimiento y soluciones biológicas que contribuyan al crecimiento sostenible de la cadena papera.

Sembrar conocimiento, impulsar innovación y construir alianzas estratégicas son las bases para seguir cultivando el futuro de la papa.