Exclusivo Día del Padre: Supervielle activa promos y beneficios únicos en Mendoza

Con motivo del Día del Padre, Banco Supervielle presenta una propuesta de beneficios exclusivos para sus clientes en Mendoza, pensada para facilitar las compras y encontrar el regalo ideal.

9 cuotas sin interés en Shopping Palmares

Del 4 al 30 de junio, los clientes de Supervielle pueden aprovechar 9 cuotas sin interés en una amplia selección de locales del Shopping Palmares (Avda. Gral. José de San Martín Sur 2875, Godoy Cruz).

Comercios adheridos: 47 Street, Alegretto, Auguste Dupin, Bensimon, Cardón, Carter's, Cheeky, Cloter, Dionne, Equus, Eva Miller, Eyelit, Facil Home, Hi Travellers, Increscendo, Kevingston, Knauer, Kosiuko, La Cardeuse, La Dolfina, La Martina, Las Alba, MDV, Mimo & Co, Muntany, Paula Cahen D'anvers, Petite Maison, Plus II, Proverbio, Ricky Sarkany, Rochas, Samsonite, Selu, Silenzio, Style Store, Tascani, Woodart y Zafiro Azul.

Estas promociones se enmarcan en el compromiso de Supervielle de acompañar a sus clientes con herramientas concretas para el día a día, con la posibilidad de distribuir el gasto en cuotas sin costo adicional. El banco trabaja de manera continua para ampliar su red de beneficios y acercar propuestas de valor que se adapten a las necesidades y los momentos de cada cliente.